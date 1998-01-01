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ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Шведский стол в бизнес-зале Шереметьево признан «самым длинным в мире»

Шереметьево стал первым аэропортом России, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса

Международный аэропорт Шереметьево стал первым из аэропортов России, достижение которого вошло в Книгу рекордов Гиннесса – шведский стол в бизнес-зале «Рублев» официально признан самым длинным в мире, сообщили нам в пресс-службе авиагавани.

Объективность замеров стола обеспечили судья Книги рекордов Гиннесса и независимый геодезист. По окончании процедуры фиксации рекорда судья вручила генеральному директору «В.И.П.-интернешнл» Татьяне Кузнецовой сертификат о достижении.

«Для Шереметьево быть представленным в Книге рекордов Гиннесса – это особая честь. Команда премиального обслуживания аэропорта нацелена на мировые стандарты качества и безупречную клиентоориентированную культуру. Все наши VIP- и бизнес-залы имеют авторские дизайнерские и передовые технические решения.

Примечательно, что самый длинный шведский стол в мире установлен, по независимым оценкам, в самом лучшем по дизайну бизнес-зале Европы», – подчеркнула Татьяна Кузнецова на церемонии вручения сертификата GuinnessWorldRecords.

В заключительной части церемонии официального установления мирового рекорда представитель Книги рекордов Гиннесса и руководитель компании «В.И.П.-интернешнл» открыли на фронтальной части шведского стола памятную надпись золотыми буквами: Welcome to the longest business lounge food line worldwide («Добро пожаловать к самому длинному в мире шведскому столу в бизнес-зале»).

Бизнес-зал «Рублев», расположенный в терминале B, признан архитектурным сообществом одним из лучших в Европе. При его оформлении использовались элементы русского архитектурного наследия. В частности, беседки, которые делят зал на зоны, выполнены в форме плетеных луковичных куполов. Дизайн зала подготовлен всемирно известным бюро M+R interior architecture.

Площадь зала 2608 кв. м, он рассчитан на 456 гостей. К услугам гостей «Рублева» представлены гардеробная комната, комфортные зоны отдыха, рабочая зона, отдельная комната для детей и просторные слипбоксы.

Как подчеркивают в пресс-службе, Шереметьево уделяет особое внимание совершенствованию услуг премиального уровня. В настоящий момент в аэропорту действуют 5 VIP- и 13 бизнес-залов. По итогам 2017 года бизнес-залы аэропорта обслужили свыше 2,3 млн пассажиров, что более чем на 20% превышает итоги 2016 года.

/TOURBUS.RU