Новости Туроператоры готовятся к зимней Доминикане Ведущие операторы рассказали о своих планах по организации чартерных рейсов на Доминикану в предстоящем высоком сезоне

Как сообщили нашему порталу в российском представительстве Министерства туризма Доминиканской Республики, в предстоящем осенне-зимнем сезоне ведущие туроператоры планируют заметно расширить программы полетов в эту карибскую страну. Так, туроператор «Пегас Туристик» совместно с Nordwind Airlines (ООО «Северный Ветер») в высокий сезон будет осуществлять два новых чартерных рейса из Москвы в столицу страны Санто-Доминго и на полуостров Самана. Запуск полетной программы в Санто-Доминго (аэропорт Лас-Америкас) запланирован на 29 октября. Перелеты будут осуществляться из аэропорта Шереметьево на самолетах Boeing 777-300. Доступны туристические пакеты на 4-28 ночей. Перелеты в Пуэрто-Плату также выполняются круглый год на лайнере Boeing 777-200 и доступны они в рамках пакетов на 7-28 ночей. ANEX Tour в предстоящем зимнем сезоне также расширяет свое присутствие в Доминиканской Республике. Помимо того, что продлевается московская полетная программа в Пунта-Кану, также запланированы прямые чартерные перелеты AZUR Air из Москвы в Пуэрто-Плату и из Санкт-Петербурга в Ла-Роману. С конца октября ежедневные перелеты из Москвы в Пунта-Кану два дня в неделю будет выполнять самолет Boeing 777 с классами обслуживания бизнес и эконом, остальные пять рейсов будут осуществляться на лайнере Boeing 767. Из Санкт-Петербурга в Ла-Роману вылеты стартуют 13 сентября с частотой один раз в 12 дней. И, наконец, в Пуэрто-Плату AZUR Air начнет летать из Москвы со 2 ноября с частотой раз в десять дней. Благодаря этому рейсу клиенты туроператора смогут ощутимо расширить географию поездок, ведь Пуэрто-Плата откроет «новые горизонты» в плане знакомства с курортами Атлантического побережья Доминиканы. Комментируя эту информацию, в пресс-службе компании TEZ Tour нашему корреспонденту сообщили: «Доминикана для нас стала круглогодичным направлением. При этом она оказалась востребованной также на базе регулярных авиалиний, а не только чартеров, особенно в сегменте VIP-туризма. Наша чартерная полетная программа следующей зимой планируется на крыльях а/к «Россия» два раза в неделю с вылетами по средам и субботам. При этом мы всегда взвешенно подходим к планированию объемов и не планируем их увеличения в этом сезоне. Гостиничный ассортимент в этом году не сильно изменился, спросом пользуются прежде всего отели 4* и 5*, из бюджетного сегмента популярны качественные отели 3*. В целом темп продаж на направлении соответствует нашим ожиданиям. Если говорить о рынке в целом, то избыточная перевозка следующей зимой может спровоцировать сложности с загрузкой рейсов на Доминикану». В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Библио Глобус» нам заявили: «Показатели спроса на направление на нынешние летние даты остались примерно на прошлогоднем уровне, максимальная глубина продаж туров по направлению в настоящее время достигает декабря.

Специальных предложений от отелей пока нет, однако все они предлагают скидки на размещение по раннему бронированию, которое уже стартовало. При бронировании туров в Доминиканскую Республику на осень в настоящее время можно сэкономить до 30% стоимости проживания. Стоимость турпакетов по направлению с авиаперелетом и размещением в отеле начинается от 76 тыс. рублей на человека. В зимнем сезоне 2018/2019 продлевается собственная круглогодичная полетная программа «Библио Глобус» на бортах стратегического авиаперевозчика - а/к «Россия». Полеты будут совершаться дважды в неделю по вторникам и пятницам из Москвы в а/п Пунта-Кана. При этом увеличения объема авиаперевозки в сравнении с прошлым годом не планируется». /TOURBUS.RU

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