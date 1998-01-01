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В авиакомпании iFly – новый гендиректор вместо арестованного Евгения Филатова/ МИД РФ предупредил россиян о задержках и отменах авиарейсов в Тунисе 1-2 августа/ Двое туристов погибли в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

В авиакомпании iFly – новый гендиректор вместо арестованного Евгения Филатова

Российская чартерная авиакомпания iFly назначила нового гендиректора, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". Компанию возглавил Юрий Никифоров, указано в "СПАРКе", соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 27 июля. На этом посту он сменил Евгения Филатова, руководившего iFly с июля 2016 года.

Как сообщалось, в начале июля Е.Филатов был арестован по решению Мещанского районного суда. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.) в составе организованной группы или по предварительному сговору.

Между тем cовладелец авиакомпании и коммерческий директор Tez Tour Александр Буртин тогда заявил, что «на взаимоотношениях туроператора Tez Tour и авиаперевозчика iFly это никак не скажется», поскольку сейчас у iFly - минимальные объемы в полетной программе Tez Tour.

IFly по итогам 2017 года перевезла 746,6 тыс. человек (на 85% больше, чем годом ранее), заняв 20-е место среди российских авиакомпаний. По данным Росавиации, имеет в парке шесть самолетов Airbus А330, два А319 и один Boeing 757.

МИД РФ предупредил россиян о задержках и отменах авиарейсов в Тунисе 1-2 августа

Серьезные осложнения возможны в аэропортах Туниса в начале августа из-за забастовки, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Тунис – 1-2 августа – всеобщая забастовка работников аэропортов; возможны задержки и отмена авиарейсов", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Двое китайских туристов погибли в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталье, двое из них погибли, сообщает издание South China Morning Post.

"Автобус с китайскими туристами, направлявшийся в Каппадокию, попал в ДТП в Анталье, двое туристов погибли, еще 30 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным турецких СМИ, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Все пострадавшие госпитализированы.

Полиция расследует происшествие.

/TOURBUS.RU



