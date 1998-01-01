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«Аэрофлот» увеличил топливный сбор, впереди – подорожание турпакетов

Наши эксперты обсуждают влияние на отечественный турбизнес очередного роста топливных сборов

Компания «Аэрофлот» с 26 июля увеличила топливный сбор для всех авиакомпаний группы, находящихся под ее коммерческим управлением, говорится в письме перевозчика, разосланном турагентам.

Повышение составило 200 руб. на полетный сегмент для экономического и комфорт-класса и 400 руб. для бизнес-класса, говорится в письме, чью подлинность подтвердили в сервисе путешествий OneTwoTrip.

При этом, по данным источников "Коммерсанта" на туристическом рынке, ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 международных рейсах. Например, в телеграмме Qatar Airways говорится о поэтапном повышении тарифов с 28 июня.

"Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%", - считает собеседник издания.

"Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива", — поясняет издание.

О том, что авиакомпаниям придется компенсировать рост цен на авиакеросин, ранее предупреждал глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. Он просил вице-премьера Максима Акимова дать "указание ФАС проанализировать ситуацию".

По данным Росавиации, в июне авиакеросин подорожал в аэропортах в среднем на 2,7%, до 50,8 тыс. руб. за тонну, самый дорогой керосин был в камчатском Тигиле — 102 тыс. руб. без НДС за тонну, самый дешевый — в новосибирском Толмачево (33,3 тыс. руб.).

Комментируя увеличение топливного сбора, Дмитрий Горин, генеральный директор компании VIP Service, заявил нашему корреспонденту: «На самом деле многие авиакомпании корректируют сумму топливного сбора в течение года. Процесс, который мы наблюдаем сегодня, начался в июне. В ряде аэропортов авиационное топливо подорожало тогда до 40-50 тыс. руб. за тонну. Так что, к сожалению, процесс подорожания неминуем.

При этом стоит отметить, что «Аэрофлот» лишь отреагировал на условия рынка, подняв стоимость сбора на очень приемлемую сумму. Так что никаких глобальных изменений на рынке решение «Аэрофлота» не вызовет.

Стоимость пакетных туров теперь изменится, но опять же, учитывая на сколько изменится топливный сбор, ничего критичного происходить не будет».

В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нами отметил: «Авиакомпания «Аэрофлот» - своего рода лакмусовая бумажка в туриндустрии, и понятно, что многие перевозчики могут последовать их примеру и изменить цены на топливный сбор.

С другой стороны, возможно, что авиакомпании предпочтут «затаиться» на некоторое время и понаблюдать за тем, что происходит на рынке. Ведь у «Аэрофлота» - самая высокая ценовая планка в стране, и другие отечественные игроки рынка обычно дают стоимость на авиабилеты чуть ниже нацперевозчика.

И если на рынке появится тенденция ухода от клиентов «Аэрофлота» к другим авиакомпаниям, то последние могут и не повышать топливный сбор.

И, конечно же, ситуация повлияет на стоимость пакетных туров, но турпоток и так падает из года в год - это реалии нашего времени».

/TOURBUS.RU