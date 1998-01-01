ЧМ-2018 уменьшил число организованных туристов, но спрос возвращается

Туристические итоги ЧМ-2018 обсудили на встрече членов, состоявшейся в конце прошлой недели. Как выяснилось, реальные объемы въезда организованных экскурсионных туристов оказались в июне-июле, в среднем, на 20-30% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Если говорить об итогах ЧМ-2018 по нашей компании, у нас за этот месяц зафиксирован спад количества клиентов примерно в три раза, - заявил исполнительный директор «Невских сезонов» Кирилл Соколов. – О причинах можно говорить долго, но позитивные перспективы, связанные, в первую очередь, с отложенным спросом, все же имеются. По нашим оценкам, на ближайшее время просматривается рост примерно на уровне 20% объемов.

В результате по итогам сезона, при позитивном развитии событий, удастся выйти на результаты 2017-го, а если ситуация станет развиваться негативно – будет -5% к его уровню».

Наличие сложностей в привлечении клиентов подтверждают и многие питерские отели: во время ЧМ-2018 в Петербурге, к примеру, отельеры даже рассылали в турфирмы письма с просьбой «загрузить» незаполненные мощности хотя бы по минимальным ценам. Статистика Hotel Advisors, в частности, показывает, что в Петербурге во время ЧМ-2018 удалось сдать только 73,2% номеров – на 16,1% меньше, чем год назад.

И, по оценке заместителя генерального директора гостиницы «Астория» Натальи Изотовой, «между матчами загрузка иногда падала до 30%». Вместе с тем это не помешало питерским отелям значительно повысить такой показатель, как доходность номера: по экспертным оценкам, он за время ЧМ-2018 вырос в городе на Неве на величину от 16 до 29%.

В свою очередь, заместитель руководителя компании «Невский тур» Леонид Суханов констатировал: в одну из недель чемпионата спад в объемах достигал 100%. «Был такой эпизод, когда одни из выходных мы вообще провели без туристов, - говорит он. – В среднем за время ЧМ-2018 спад составил около 30%. Однако в этом нет ничего удивительного или неожиданного: болельщик и турист – это чаще всего разные люди».

По оценке коммерческого директора компании «Прогулки» Павла Киселева, низким показателям способствовала и негативная информация. «Примерно 70% региональных клиентов говорили нам о том, что у них распространялась информация, будто Петербург на время мундиаля для туристов закрыт, - сообщил он. – В результате по сборным турам в период ЧМ у нас зафиксирован спад не менее чем на 10%. Сейчас ощущается оживление и есть надежда на то, что к концу сезона ситуация все же выправится».

Однако, по его мнению, это может произойти только при условии роста спроса – иначе былого уровня достигнуть не удастся.

В других туркомпаниях («Ладья», «Латти», «Таис» и др.) подтверждают: во время чемпионата объем приема организованных туристов в Петербурге снизился на 20-50%. При этом после завершения соревнования ощущается увеличение спроса на 10-15%. В результате, по общей оценке, к концу сезона есть надежда отыграть падение и вывести показатели на уровень прошлого года.

При этом с официальными цифрами Смольного, оценивающего объемы привлеченных туристов во время мундиаля в 700 тыс. человек, в Лиге туроператоров Петербурга не согласны: представители приемного турбизнеса оценивают их как вдвое меньшие.

В ответ на это в Смольном говорят о том, что операторы не учитывают самостоятельных туристов (включая болельщиков), которые сейчас приезжают в город на Неве во все возрастающем количестве.

/TOURBUS.RU