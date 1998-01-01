Новости

Ассоциация термального и медицинского туризма Турции TESTUD выходит на российский туристический рынок

Первая конференция и семинар по термальным курортам и оздоровительному туризму в Турции пройдут в августе на Урале и в Западной Сибири

Все прекрасно знают Турцию как отличное место для отдыха, но на самом деле Турция – это гораздо больше, чем море и песок. Здесь расположено более 1600 термальных источников, при этом 190 из них лечебные. Их воды обладают уникальными свойствами и применяются при лечении различных заболеваний, в том числе и хронических, а также реабилитации после травм, операций.

Лечебная сила и польза термальных вод была известна еще в древности, уникальная особенность термальных источников Турции в том, что местная вода имеет самое высокое содержание минеральных веществ. Нигде в Европе вы не сможете найти аналогов местным лечебным курортам и клиникам.

Возрождение популярности лечения термальными водами в Турции началось в 1929 году, тогда президент Ататюрк направил все усилия, чтобы превратить страну во всемирно известный центр здоровья.

Представляем вашему вниманию Первую конференцию и семинар по термальным курортам и оздоровительному туризму в Турции.

Мероприятие пройдет в августе 2018 г. на Урале и в Западной Сибири:

14 августа 2018 г. – Екатеринбург, отель «Хаятт Ридженси Екатеринбург»

16 августа 2018 г. – Тюмень, отель «Mercure Тюмень Центр»

На конференции будут представлены самые известные термальные курорты Турции, особенности минеральных источников, возможности оздоровления и лечения в Турции. Также ведущие компании Турции, специализирующиеся на медицинском и оздоровительном туризме, презентуют свои программы о курортах и расскажут о формах сотрудничества с российскими турфирмами.

Завершит образовательную сессию специальный workshop, где будут представлены самые популярные термальные курорты и отели Турции.

В ходе workshop посетители получат каталоги, презентационные материалы, сувенирную продукцию и купоны для участия в лотерее.

Главный приз – поездка на двоих человек на 7 дней на отдых в Турцию в термальный спа-отель!

Список участников и подробную информацию о каждом из них вы можете посмотреть в разделе Участники.

Для посещения мероприятий вам необходимо пройти регистрацию и получить подтверждение в разделе Регистрация.