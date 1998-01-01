Новости Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы Авторы вызвавшего волну критики законопроекта обещают вернуться к его новой редакции осенью

В субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что вызвавший множество разноречивых мнений законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Думы. "Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров", — написал г-н Косачев в Facebook, - сообщает «Интерфакс». При этом г-н Косачев уверен, что сама идея регулирования деятельности ВЦ правильная. "Будем добиваться ее законодательного оформления в интересах защиты интересов российских граждан. Ситуация, когда в принципе отсутствуют правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, не известно кому принадлежащих, но имеющих дело с персональными данными граждан и оказывающих массовые услуги населению, не допустима", — считает сенатор. Он также сообщил, что «возмущен оголтелой информационной кампанией, развёрнутой оппонентами идеи". "Чего только не приписали нашему законопроекту — от якобы неминуемого подорожания услуг и вплоть до неизбежного исчезновения самих центров. Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали. Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры", — подчеркивает г-н Косачев. По его словам, работа над законопроектом будет продолжена осенью. "Кстати, увидели в ходе развернувшейся дискуссии и несколько здравых идей, которые обязательно учтём в ходе дальнейшей работы над законопроектом. Так что — да, отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи и обязательно вернёмся к ней в ходе осенней сессии. А до перевнесения законопроекта в новой редакции приглашаем разумное и здравомыслящее профессиональное сообщество, всех заинтересованных граждан к продолжению диалога", — пишет сенатор. Напомним, что, как сообщалось ранее, в Госдуму поступило предложение о внесении изменений в ФЗ-114 «О порядке выезда и въезда в РФ», подготовленных членами Совфеда Олегом Морозовым и Константином Косачевым. Поправки предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Среди них — наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 субъектах РФ. Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, требуется не менее чем трехлетний опыт работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором и обработкой документов для получения визы, от имени дипломатических миссий и консульских представительств. При этом на прошлой неделе в «Единой России» не поддержали законопроект, предложенный членами Совета Федерации. Заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции «Единая Россия» Сергей Кривоносов заявил, что не видит необходимости в аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами. В Российском союзе туриндустрии при этом предположили, что введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к их закрытию, так как ни одна из работающих на российском рынке компаний не соответствует требованиям аккредитации. Один из самых проблемных пунктов — ограничение доли иностранного участия до 20%. По мнению пресс-секретаря организации Ирины Тюриной, закрытие центров привело бы к появлению огромных очередей в консульствах и проблемам с получением виз. В свою очередь, АТОР заявил, что визовые центры в России не закроются. «Компании, при необходимости, смогут пройти перерегистрацию в соответствии с новыми требованиями и продолжить работу в России», - заявили в ассоциации туроператоров. /TOURBUS.RU

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