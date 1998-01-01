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Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров 42 компании/ Отели Майорки решили размещать британских туристов не выше первого этажа/ Десять россиян спасли во время прибоя на Пхукете

Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров 42 компании

Ростуризм за неделю исключил из единого федерального реестра туроператоров 42 компании, следует из размещенных на сайте ведомства приказов.

Среди исключенных туроператоров нет крупных компаний, в основном это представители регионального турбизнеса. Лишь одна компания – "Вэртас Тур" – исключена по собственному заявлению о прекращении туроператорской деятельности.

По данным Ростуризма, 25 компаний исключены из реестра в связи с отзывом лицензии на страхование у ООО "Центральное Страховое Общество", с которой у них были заключены договоры страхования ответственности. Эти компании не предоставили регулятору документы, подтверждающие наличие финансового обеспечения ответственности туроператора, что они должны были в соответствии с законом сделать в 45-дневный срок после отзыва лицензии.

Всего в реестре по состоянию на конец июля состоят 4 344 туроператора.

Отели Майорки решили размещать британских туристов не выше первого этажа

Отели на испанском острове Майорка стали размещать молодых британских туристов на первых этажах после того, как трое из них погибли, выпав с балкона, сообщает портал Travel Weekly. "По мере возможностей молодых британцев стали размещать на первых этажах, чтобы избежать подобных несчастных случаев. На балконах гостиниц также установят более высокие ограждения", — пишет издание.

Ранее на курорте Магалуф острова Майорка в результате падения с высоты погибли трое британцев. Трагедии случились в разное время, но в одном месте: туристы выпали с балкона отельного комплекса Eden Roc. Еще один британец выжил после падения с балкона того же отеля с высоты 23 метров, но получил серьезные травмы.

По данным портала, основная причина несчастных случаев – алкогольное опьянение туристов: так, трое британцев в этом году были оштрафованы на 600 евро за то, что перелезали с одного балкона на другой.

"Власти Магалуфа хотят избавиться от репутации курорта, туристы на котором беспробудно пьют и ведут себя распущенно", — отмечает Travel Weekly. В частности, они планируют исключить бесплатный алкоголь из ассортимента всех гостиниц, в том числе работающих по системе all inclusive, а также запретить различные акции по продаже алкоголя, например, "счастливые часы" и "два напитка по цене одного".

Десять россиян спасли во время прибоя на Пхукете

Десять россиян спасли во время опасного прибоя на пляже Nai Harn на острове Пхукет в Таиланде, сообщает газета The Phuket News.

"По меньшей мере, 18 человек спасли в четверг из опасного прибоя на пляже Nai Harn на западном берегу Пхукета: десять россиян, четырех китайцев и четырех тайцев", — пишет издание.

По данным газеты, волнение моря на западном побережье увеличится в ближайшие дни, пляжи рекомендовали закрыть для плавания. "Тем не менее, есть ряд районов, где условия несколько лучше: Kata, Kamala, Patong и BangTao – там спасатели могут организовать зоны для плавания, которые обозначат красно-желтыми флагами", — уточняет Phuket News.

Ранее в понедельник на еще одном пляже спасли 22-летнего ливанского туриста, который попал в опасный прибой во время занятий серфингом. "На помощь ему бросились двое добровольцев, в том числе французский спасатель, который приехал на Пхукет туристом. Местные же спасатели не знали, что делать: один из них стоял на берегу с серфом, боясь зайти в воду, а другой наблюдал с телефоном в руке", — отмечает издание.

/TOURBUS.RU