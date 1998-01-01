Новости АТОР: Визовые центры не закроются Ассоциация туроператоров прокомментировала опасения относительно возможного прекращения работы в России иностранных визовых центров

Большой резонанс вызвала опубликованная рядом СМИ информация о возможном прекращении работы в нашей стране визовых центров зарубежных стран в связи с законодательной инициативой ряда депутатов. Напомним, что 14 июля в Госдуму были внесены сразу два связанных законопроекта. Первый - «О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (в части определения требований к визовым сервисным центрам)». Второй - «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за осуществление деятельности визовых центров без аккредитации)». Оба законопроекта были внесены членами Совета Федерации Константином Косачевым и Олегом Морозовым. Позднее вчера г-н Косачев заявил на свой странице в сети Фейсбук, что «никаких запретительных намерений у нас как у авторов законопроекта нет и в помине. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг. Плюс персональные данные, в том числе биометрические, которые должны храниться и обрабатываться в определённом порядке, а не произвольно». Как сообщалось, эти поправки, в частности, предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Среди них — наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 субъектах РФ. Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, требуется не менее чем трехлетний опыт работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором и обработкой документов для получения визы, от имени дипломатических миссий и консульских представительств. Как отметила, комментируя данное предложение, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, «критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту – доля иностранного участия в уставном капитале – ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров». В то же время вчера в беседе с нами генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов не разделил этих опасений, отметив, что «говорить о «повальном» закрытии всех шести работающих на территории страны управляющих визовыми центрами компаний, думаю, не стоит. Полагаю, что компаниям просто дадут некий период, в течение которого они должны прийти в соответствие со всеми установленными требованиями. Рассматривать этот законопроект, насколько я понимаю, будут в осеннюю сессию, так что время еще есть». Сегодня оптимизм г-н Мохова разделила и Ассоциация туроператоров России, указавшая, что в самом законопроекте озвученные в СМИ требования не перечисляются - там лишь сказано, что они должны быть «утверждены правительством РФ». Предварительный список критериев перечислен в прилагаемом к законопроекту «проекте постановления правительства», который на данный момент носит информативный характер. При этом, отмечает АТОР, в случае принятия законопроекта действительно в наиболее выгодном положении окажется только одна из шести компаний, управляющих визовыми центрами в России. Это компания BLS International Services Russia Inc. - её российское юрлицо ООО «БЛС Интернешнл Сервисес» на 80% принадлежит российской гражданке Екатерине Карлиной. Однако, утверждает АТОР, в любом случае визовые центры в России не закроются. Несмотря на то, что BLS – единственная компания, которая идеально соответствует не утвержденным критериям, остальные компании, при необходимости, смогут пройти перерегистрацию в соответствии с новыми требованиями и продолжить работу в России. Юристы АТОР еще раз напоминают, что обсуждаемые в прессе «требования к визовым центрам» не содержатся в самом законопроекте, и скорее всего реальный проект постановления правительства претерпит изменения по сравнению с предложенным вариантом – в том числе после консультаций с турбизнесом. И все же, по мнению АТОР, «на данный момент нет никаких объективных причин для внесения подобного законопроекта. Во время Чемпионата мира по футболу страна показала свою открытость, доброжелательность и готовность работать со всем туристическим миром. Появление такого невнятного и необоснованного законопроекта, который уже привел к «панике», может не самым лучшим образом повлиять на имидж страны». /TOURBUS.RU

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