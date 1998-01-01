Новости «Победа» получила допуск на рейсы в Дублин Туроператоры обсуждают, насколько востребованы будут новые рейсы российского лоукостера в столицу Ирландии

На этой неделе авиакомпания "Победа" получила допуск Росавиации к регулярным рейсам из Москвы в столицу Ирландии Дублин. Компания сможет организовать по этому направлению до четырех рейсов в неделю, свидетельствуют материалы по итогам очередного заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. В настоящее время прямые регулярные авиарейсы между Москвой и Дублином уже выполняет авиакомпания S7 Airlines. Как отметил, комментируя нам эту новость, руководитель отдела рекламы туроператора «Русский Экспресс» Иван Сальников, «прямой авиаперелет в Дублин на борту авиакомпании S7 очень дорогой, и подавляющее большинство туристов предпочитают лететь в Ирландию со стыковкой в Амстердаме или Париже. Если лоукостер «Победа» даст конкурентоспособную цену на новом маршруте, то рейс будет востребован». Со своей стороны Юлия Жданова, руководитель направления Ирландия туроператора PAC Group, заявила нам: «Это прекрасная новость. Дублин как направление очень востребован, в основном туда спрашивают недельные поездки. А с запуском рейсов авиакомпании «Победа», надеемся, станет еще более востребованным. Авиакомпания S7 летает туда только один раз в неделю, и цена билетов на их рейсы достаточно высокая. Рейсы на «Победе» дадут клиентам возможность «играть» датами, также мы надеемся, что и ценник будет ниже. Мы все очень воодушевлены этим событием и ждем увеличения запросов на этом направлении». Напомним, что в мае сообщалось, что "Победа" получила допуски к регулярным рейсам из Санкт-Петербурга и Калининграда в Лондон (до 4 рейсов в неделю по каждому из маршрутов), однако полеты по ним так и не начала. Кроме того, тогда же «Победа» получила разрешение на полеты по маршруту Калининград – Женева и Санкт-Петербург - Штутгарт. Кроме того, в мае перевозчик анонсировал новые рейсы во французский Бордо, но всего через неделю снял их с полётного расписания, сославшись на административные препоны. Вместе с тем в этом месяце было объявлено, что калининградский аэропорт Храброво и авиакомпания "Победа" планируют организовать перелеты из Москвы в Европу через Калининград. Как рассказал гендиректор аэропорта Александр Корытный, "в октябре в осенне-зимнем расписании мы начнем реализацию проекта трансферного хаба совместно с авиакомпанией "Победа". Она будет привозить в Храброво московских пассажиров из Внуково, забирать калининградских и затем доставлять их в различные города Западной Европы. На сегодня планируется, что это будут Париж, Рим, Женева и Лондон". В то же время в начале мая РБК сообщал, что «у Минтранса есть вопросы к «агрессивному» развитию международных направлений лоукостера «Победа». Как заявил тогда в интервью замруководителя ведомства Александр Юрчик, который курирует авиаотрасль, «дело в том, что «Победа» задумывалась и создавалась государственной авиакомпанией для российского пассажира и в первую очередь для внутрироссийских перевозок. А сейчас мы столкнулись с тем, что авиакомпания начала агрессивно развивать свои международные направления». По данным Минтранса, в 2016 году доля внутрироссийских полетов у «Победы» составляла 88%, а в 2017 году — только 75%. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка