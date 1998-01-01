Новости Наши туристы полюбили Мальдивы и разлюбили Сейшелы Эксперты комментируют изменения в предпочтениях россиян, выбирающих отдых на экзотических островах

По итогам первого полугодия 2018 года среди направлений дорогой островной экзотики Мальдивы сохраняют лидирующие позиции: количество туристических прибытий россиян выросло на 25,4%. В то же время Сейшелы продолжают терять российских туристов, а спрос на Маврикий стагнирует, - сообщает АТОР. Так, по итогам первого полугодия Россия занимает шестое место в топ-10 ключевых въездных рынков Мальдивских островов, уступив по объемам турпотока только Китаю, Германии, Великобритании, Италии и Индии. «У туроператора Anex Tour продажи туров на Мальдивы в первом полугодии выросли на 70%. В KMP Group направление хорошо продается не только зимой — в «высокий» для островов сезон, но и летом, чему способствуют привлекательные скидки от местных отельеров», — рассказали в АТОР. По данным туроператоров, россияне на Мальдивах традиционно отдают предпочтение отелям 5*: так, в Anex Tour только 10% продаж приходится на отели 3* и гестхаусы. «Кроме того, отельная база здесь непрерывно расширяется, только в 2018-2019 году планируют открытие около 25 отелей. Новые «пятерки» стараются привлечь клиентов доступными (для этого направления) ценами», — отметили в ассоциации. «Глубина продаж Мальдив выросла: уже сейчас она достигает марта 2019 года», - подчеркивают в KMP Group. «Прежде всего, Мальдивы выигрывают перед остальными экзотическими направлениями наличием прямой перевозки», - считают специалисты туроператора «ПАКС». «Продажи Мальдив во многом обеспечены тем, что в любое время года можно найти огромное количество как прямых рейсов, так и с пересадками. При такой конкуренции цены на перелет держатся на доступном уровне», - добавляют в ANEX Tour. В то же время, согласно официальной статистике Минтуризма Сейшельских островов, по итогам I полугодия 2018 года направление потеряло 17,6% российских туристов по сравнению с результатами первого полугодия 2017 года (6735 против 8170 прибытий из России). Россия, тем не менее, по итогам I полугодия 2018 года входит в топ-10 ключевых рынков Сейшел с шестым местом. Что касается Маврикия, то тут падение объема российского турпотока по итогам шести месяцев 2018 года есть, но куда скромнее – всего на 2,9% в годовом выражении. Однако Россия по-прежнему не входит в десятку основных рынков туризма Маврикия. Данные тренды подтверждаются и по данным российских систем-агрегаторов пакетных туров. Так, по данным «Слетать.ру», Сейшелы в первом полугодии 2018 года потеряли 66% запросов по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года, Маврикий потерял 19% запросов. «На Сейшелах россиянам не хватает размещения: лучшие отели заблаговременно расхватывают европейские туристы, а Маврикий мало продвигается у нас в стране», — считают в АТОР. В то же время в беседе с нашим корреспондентом Анжелика Зимина, PR-менеджер компании «Мальдивиана», отметила: «Мальдивы – очень популярное направление, является основным для нашей компании. Это прекрасное место для отдыха. К сожалению, летний спад спроса - явление постоянное. Ведь это низкий сезон, тогда фокус смещается на другие направления. Но есть определенное число туристов, которые преданы этому месту и летают туда в любое время года, несмотря на сезонность. Сейшелы и Маврикий также хороши для посещения в определенное время, традиционно это период с сентября по апрель. В остальное время на этих направлениях также можно наблюдать спад». /TOURBUS.RU Спрос на экзотические острова в первом полугодии 2018 г., по данным АТОР (число туристических прибытий из РФ, изменение за год)





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