Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Тематический парк Warner Bros. World стоимостью $1 млрд открылся в Абу-Даби Территория парка разбита на шесть тематических зон и включает три десятка суперсовременных аттракционов и множество других развлечений

Крупнейший тематический парк на искусственном острове Яс в ОАЭ - Warner Bros. World Abu Dhabi - открыл свои двери на этой неделе, - рассказали нам в представительстве по туризму эмирата Абу-Даби. Парк с бюджетом в $1 млрд создан компанией Miral, лидером в сфере развлекательных комплексов Абу-Даби, в партнерстве с Warner Bros. Entertainment и прекрасно дополняет другие достопримечательности и аттракционы острова Яс. На территории комплекса площадью 153 тыс. кв. м, разбитой на шесть тематических зон, представлены 29 суперсовременных аттракционов, интерактивные программы для всей семьи и уникальные живые развлекательные шоу. Парк торжественно открыли вице-президент, премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Его высочество шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами ОАЭ Его высочество шейх Мухаммад бен Зайд Аль Нахайян. Новый парк, открывающий своим гостям целый мир веселья и приключений, переносит посетителей в шесть тематических зон - DC Metropolis и Gotham City, а также Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch и Warner Bros. Plaza. Комплекс с 29 суперсовременными аттракционами, интерактивными локациями для всей семьи и уникальными живыми развлекательными представлениями предлагает гостям потрясающий спектр тематических удовольствий. Кроме того, посетителей парка ждут разнообразные кафе, рестораны и заведения быстрого питания, оформленные в стиле любимых персонажей, а также дизайнерские магазины со знаменитой сувенирной продукцией Warner Bros., некоторые позиции из ассортимента которой были созданы специально для этого парка. Гостей тематического парка ждет встреча с излюбленными супергероями - Бэтменом, Суперменом, Чудо-женщиной, а также с популярнейшими анимационными персонажами Lonney Tones и Hanna-Barbera - Томом и Джерри, Скуби-Ду и Флинтстоунами. Все они оживут на глазах посетителей, благодаря сверхсовременным технологиям, создающим самую реалистичную среду и дарящим поистине незабываемые впечатления. Первой гостей комплекса встречает Warner Bros. Plaza, где они могут побродить по улочкам квартала в стиле ар-деко, откуда пути ведут во все тематические зоны Warner Bros. World Abu Dhabi. На фоне сверкающего городского ландшафта в зоне Metropolis посетители парка смогут вдоволь насладиться героизмом и оптимизмом Лиги справедливости, членами которой являются Чудо-женщина, Зеленый фонарь и Флэш. Их ждут темные переулки Gotham City, где сеют хаос такие изобретательные злодеи, как Джокер и Харли Куин, но и им не устоять перед силой и проворством Бэтмена. Резким контрастом к «городу грехов» служат голубые небеса и пушистые белые облачка в зоне Cartoon Junction, где обитают любимые всеми с детства персонажи. Оставив яркие домики позади, гости парка попадают в холмистую местность Dynamite Gulch со взрывной анимацией и безумными выходками здешних героев. И, наконец, Bedrock переносит посетителей в современный каменный век, где обитают милейшие семейства пещерных людей - Флинтстоуны и Рабблы. Warner Bros. World Abu Dhabi пополняет имеющейся на острове Яс широкий спектр развлечений, включая Ferrari World Abu Dhabi и Yas Waterworld Abu Dhabi, открытие которого ожидается в самом скором времени. Их отлично дополняют Yas Marina Circuit - одна из самых технологически современных трасс Formula 1 в мире, Yas Marina - колоритный комплекс кафе, ресторанов, фитнес-центров и заведений для отдыха, Yas Mall - самый большой в Абу-Даби торговый центр с 400 магазинами, а также пляж Yas Beach и семь высококлассных отелей от 3 до 5 звезд. /TOURBUS.RU

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