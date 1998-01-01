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Крупнейший градостроительный форум впервые пройдет в России

Благодаря совместной работе ГК «Конкорд» и ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Москва выбрана местом проведения конференции Международного общества истории градостроительства IPHS

Впервые конференция Международного общества истории градостроительства IPHS пройдет в России. Благодаря совместной работе компании-организатора конференции ГК «Конкорд» и ассоциации «Национальное конгресс-бюро» и при поддержке Фонда Росконгресс, по итогам проведения презентации российским заявочным комитетом Москва была выбрана местом для организации очередной конференции IPHS в 2020 году.

Конференция состоится 1–5 июля 2020 года, а ее темой станет: «Трансформации пространства города: реновации городской среды».

Решение о проведении конференции в Москве было принято в рамках заседания программного комитета международного общества 15 июля в Иокогаме (Япония). Кроме Москвы были представлены презентации от городов Любек (Германия) и Осло (Норвегия).

Презентацию от России провели представитель международного сообщества – профессор кафедры градостроительства МАРХИ, ответственный за проведение Московской конференции IHPS в 2020 году Алексей Крашенинников и представитель компании-организатора конференции – председатель правления ГК «Конкорд» Наталья Евневич.

В результате представленных презентаций Москва была выбрана местом проведения международной конференции в 2020 году. Решение было официально объявлено в рамках заключительного заседания конференции в Иокогаме 19 июля.

Проведение этого мероприятия в Москве позволит расширить границы международного научного сотрудничества, а также будет содействовать интеграции российских, в том числе московских, специалистов в мировое научное сообщество, решающее современные проблемы городской среды.

Международная конференция ассоциации историков планирования городской среды является престижным научно-деловым мероприятием и проводится каждые два года в разных регионах мира. Традиционно в конгрессе принимают участие до тысячи делегатов со всего мира.

Облик города формируется из исторических зданий и высокотехнологичных строений. Сегодня современный город является притягательным местом проживания, предоставляющим широкие возможности для раскрытия личности.

Пространство города становится воплощением и олицетворением современного образа жизни, мировоззрения, одновременно являясь средоточием разнообразных возможностей деятельности, насыщенности социальной информации, культурной интеграции.

Формирование комфортного состояния жизненной среды и жизнеобеспечивающей инфраструктуры с учетом исторической ретроспективы является ключевой предпосылкой для вовлеченного и положительного отношения жителей к своему городу. Именно поэтому проведение IPHS в 2020 году – ключевой шаг в планомерной работе по развитию городского пространства.

Со стороны компании – официального оператора мероприятия это событие прокомментировала Наталья Евневич, председатель правления ГК «Конкорд»: «Я испытываю большое удовлетворение от проделанной работы по подготовке заявки, сопровождения и последующей защиты на Совете ассоциации. Дорога длиною без малого в один год завершилась успехом. Москва будет принимать статусную международную конференцию, на которую соберутся урбанисты с мировым именем для обсуждения насущных проблем сохранения исторического наследия городов.

Этот успех стал возможен также благодаря участию партнеров, которые включались в проект на различных этапах и привносили новые идеи и новые возможности. И теперь наша задача как оператора конференции – провести все мероприятия на высоком международном уровне и представить Москву комфортным и современным городом».

Оценивая вклад научного сообщества в успех предстоящего мероприятия, директор Фестиваля науки МГУ Леонид Гусев отметил: «Московский государственный университет поддержал участие Москвы в заявочной кампании на проведение IPHS 2020 на самом начальном этапе, так как у нас была полная уверенность в успехе этого начинания.

Многое предстоит сделать – мы предложили новые форматы, новые идеи. В частности, в дополнение к классической программе конференции мы предложили проведение в параллельном режиме молодежной программы, включающей конкурс архитектурных проектов и молодежный форум. Расширяя горизонты, мы надеемся на проведение самой лучшей конференции».

/TOURBUS.RU