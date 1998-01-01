Новости Горячие авиановости Авиакомпания "Якутия" сократит 15% чартерных рейсов / МИД РФ сообщил о возможных отменах рейсов Royal Air Maroc из-за забастовки пилотов/ ЕС обязал авиакомпании усилить психологическую подготовку пилотов и бортпроводников

Авиакомпания "Якутия" сократит 15% чартерных рейсов Авиакомпания "Якутия" по требованию Росавиации сократит 15% чартерных рейсов с 15 августа, сообщили порталу в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Якутия" выполняет этим летом чартерные рейсы по двум зарубежным направлениям — Крит и Анталья. Как сообщалось ранее, процент задержек чартерных рейсов авиакомпании "Якутия" с 15 июня по 14 июля составил 15,7%, причем ряд рейсов был задержан на 8-10 часов, а один рейс – на двое суток. В то же время другие чартерные авиакомпании показали рекордно низкий процент задержанных рейсов – всего 3,6%. "Росавиация пошла навстречу туроператорам и предписала "Якутии" сократить программы не на 25%, как предполагалось ранее, а на 15%. Кроме того, сокращение должно произойти не с 1 августа, а с 15 августа 2018 года. Таким образом, сокращение программ произойдет незаметно для потребителя. Объем будет перераспределен на другие авиакомпании", — рассказали в АТОР. МИД РФ сообщил о возможных отменах рейсов Royal Air Maroc из-за забастовки пилотов Задержки и отмены рейсов авиакомпании Royal Air Maroc возможны в связи с забастовкой пилотов, которая продолжается с 20 июля, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). "Марокко – с 20.07 продолжается забастовка пилотов авиакомпании Royal Air Maroc, возможны отмена и задержки рейсов", — говорится в Twitter ДСКЦ. Royal Air Maroc — национальный перевозчик Марокко. Выполняет регулярные рейсы из Москвы в Касабланку три раза в неделю. В марте 2018 года перевела все московские рейсы из аэропорта Шереметьево в Домодедово. В 2017 году Марокко посетили 11,35 млн туристов, в том числе 30 тыс. — из России. ЕС обязал авиакомпании усилить психологическую подготовку пилотов и бортпроводников Европейский Союз принял новые правила безопасности полетов, направленные на улучшение психологической подготовки экипажей воздушных судов, сообщается на сайте Еврокомиссии. По новым правилам все пилоты европейских авиакомпаний при наличии психологических проблем будут иметь доступ к программе поддержки. Кроме того, перевозчики будут обязаны проводить психологическую оценку пилотов перед началом полетов. В качестве еще одной меры вводится "систематическое тестирование психоактивных веществ летного и кабинного состава" при приеме на работу и без предупреждения — после их выхода из больничного отпуска. Выборочное тестирование авиаперсонала на алкоголь при этом будет обязательным для всех европейских и иностранных авиакомпаний, летающих на территории ЕС. На освоение и реализацию новых правил предусмотрен двухлетний переходный период. Как отмечается, новые положения правил разработаны в связи с трагедией 2015 года с самолетом германской авиакомпании Germanwings. Тогда второй пилот Андреас Лубиц, пользуясь отсутствием командира воздушного судна, закрылся в пилотской кабине и умышленно направил самолет в гору. Все находившиеся на борту 150 человек погибли. /TOURBUS.RU



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