Новости Avito и Aviasales запускают совместный сервис по продаже туруслуг Сотрудничество с главным сайтом частных объявлений позволит Aviasales существенно расширить аудиторию сервиса

Портал Аvito и поисковик авиабилетов в августе запустят сервис по поиску туристских услуг, сообщила PR-служба Aviasales. Как отмечает PR-менеджер поисковика Юлия Домрачева, «это наш пилотный проект с Avito, который мы полностью планируем запустить в августе. Мы стартовали почти одновременно с Avito более десяти лет назад, добиваясь лидерства в своих сегментах. Сотрудничество с главным сайтом частных объявлений позволит нам существенно расширить аудиторию сервиса. Но в первую очередь речь идет об удобстве пользователей. Планируя поездку, путешественники заходят на Avito в поисках жилья, чемодана, фотоаппарата или трекинговых ботинок. Так почему бы тут же и не поискать билеты?». По словам Юлии Домрачевой, реализован проект будет на базе партнерской программы Aviasales Travelpayouts, в рамках которой желающие могут размещать на своих ресурсах форму поиска авиабилетов. В свою очередь, газета «Коммерсант» сегодня также сообщает, что Avito и Aviasales договорились о сотрудничестве в рамках проекта avitotravel.ru, на базе которого пользователям будет доступен поиск авиаперелетов и туров. Согласно сервису whois, домен avitotravel.ru зарегистрирован на Avito Holding AB. Для поиска авиабилетов avitotravel.ru использует движок Aviasales, а для туров — базу Level.Travel компании «Левел Путешествия». Тестирование проекта началось около недели назад, через сайт уже сделано около 20 бронирований, уточнил собеседник, близкий к проекту. По данным издания, Avito.ru входит в топ-10 наиболее посещаемых сайтов Рунета. По данным Mediascope, в июне аудитория сайта в России превысила 19 млн пользователей в возрасте 12–64 лет. «Avito интересен travel-сегмент», - отмечает руководитель по развитию бизнеса Avito Николай Петров. «Мы видим растущий спрос как на внутренний, так и на внешний туризм, и поэтому вместе с Aviasales решили запустить пилотный проект по поиску авиабилетов»,— пояснил он. «На Avito.ru заходят люди, которые любят частые покупки на небольшие суммы, заказ авиабилета или бронирование отеля означает для них крупный чек,— рассказал изданию управляющий директор Aviasales Макс Крайнов. — Но, с другой стороны, если к тебе уже пришли люди с горячей кредиткой в руках, почему бы не продать им что-то еще». Как отмечает представитель Ozon.travel Алина Шароня, «в общей структуре рынка путешествий в 2018 году большую долю занимают авиакомпании, за ними следуют агентства онлайн-travel и следом — офлайн-продажи туристических услуг, доля продаж которых уменьшается». В свою очередь, руководитель коммерческой службы «Связной Трэвел» Андрей Осинцев считает, что «Aviasales, конечно, интересны сайты с большим количеством трафика, поскольку Skyscanner укрепляет позиции на российском рынке и конкуренция за клиента растет. К тому же, Kayak после объединения с Momondo также претендует на долю рынка. На Avito до этого момента были объявления о путешествиях, а партнерство позволит внедрить поиск авиабилетов на сайт и в приложение, благодаря чему Avito может стать крупным партнером для Aviasales». /TOURBUS.RU

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