Новости Всем визовым центрам в России грозит закрытие? Эксперты разошлись во мнении относительно последствий предложенного законопроекта об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами

Как сообщает сегодня «Интерфакс», на днях от депутатов «Единой России» поступило предложение о внесении изменений в ФЗ-114 «О порядке выезда и въезда в РФ». Поправки предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Среди них — наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 субъектах РФ. Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, требуется не менее чем трехлетний опыт работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором и обработкой документов для получения визы, от имени дипломатических миссий и консульских представительств. Как отметила, комментируя данное предложение, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, «сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW – СВЦ Греции, VMS – Италия, BLS – Испания, Индия, TLS – Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках. Критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту – доля иностранного участия в уставном капитале – ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров». При этом, по ее словам, ни одна российская фирма также в принципе не сможет соответствовать всем требованиям законопроекта: «Допустим, в качестве временного решения компания-держатель контракта с дипмиссией могла бы передать оперативное управление СВЦ, включая сбор персональных данных заявителей, некоему субподрядчику – российскому юрлицу. Допустим, за короткое время это юрлицо могло бы открыть 20 филиалов в разных городах и получить необходимые сертификаты соответствия закону 152-ФЗ, что уже из области фантастики. Но откуда у этого юрлица вдруг возьмется трехлетний опыт работы в сфере оказания визовых услуг?». «Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке – в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала «нулевых», когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом», — заключила Ирина Тюрина. Она также выразила опасение, что, «если закон будет принят в одностороннем порядке, то мы, скорее всего, получим «зеркальный ответ»: российские визовые центры за рубежом будут поставлены перед такими же непреодолимыми барьерами дополнительных сертификаций и согласований». «Эта инициатива была бы полезна, если бы преследовала своей целью контроль за деятельностью «черных визовиков» – фирм-самозванцев, не имеющих должных полномочий и квалификации, а порой и просто мошенников, – считает руководитель визовой службы компании «Туртранс-Вояж» Иван Балановский. – А зачем это может быть нужно в отношении визовых центров, уполномоченных консульствами, сказать сложно». В свою очередь, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов так прокомментировал нам эту новость: «Эта инициатива МИД РФ, поддержанная депутатами, носит глобальный характер. Причин тут может быть две: дисциплинарная и желание ограничить деятельность некоторых визовых компаний. Говорить же о повальном закрытии всех шести работающих на территории страны управляющих визовыми центрами компаний, думаю, не стоит. Рынок визовых услуг существует давно и пользуется хорошим спросом. Полагаю, что компаниям просто дадут некий период, в течение которого они должны придти в соответствие со всеми установленными требованиями. Рассматривать этот законопроект, насколько я понимаю, будут в осеннюю сессию, так что время еще есть». /TOURBUS.RU

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