Новости Сегодня Госдума приняла закон, позволяющий въезжать в Россию до конца года по Fan-ID Следующим шагом станет выдача членам семей обладателей Fan-ID бесплатных виз

Госдума на сегодняшнем заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий болельщикам чемпионата мира по футболу 2018 вновь посетить Россию до конца года без оформления виз. Соответствующая норма дополняет статью 7 Федерального закона "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Устанавливается, что в период по 31 декабря 2018 года включительно въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, "осуществляются без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя (Fan ID), полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года". Теперь закон направляется на одобрение в Совет Федерации и затем на подпись президенту. Напомним, что на днях МИД РФ также сообщил о возможном упрощении порядка выдачи российских виз для семей владельцев паспорта болельщика на ЧМ-2018. Упрощение, как ожидается, будет действовать до конца текущего года и заключается в получении ими бесплатных виз. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, соответствующий законопроект подготовлен Минспортом РФ. На минувшей неделе исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что в Россию на ЧМ-2018 приехало около 700 тыс. иностранных болельщиков. По ее словам, больше всего иностранных болельщиков приехали на ЧМ-2018 из США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании. При этом Майя Ломидзе считает, что после проведения Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение иностранного турпотока на 10% по сравнению с прошлым годом, а в 2019 году поток иностранных туристов в Россию вырастет на 20%. Комментируя эти новости, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», заявил нашему порталу, что «идея упрощения визового режима для посещения России иностранными гражданами давно уже озвучивается профессионалами индустрии. Представьте себе, что человек хочет провести выходные в России, но ему нужно потратить две недели на оформление дорогой визы. Конечно, он выберет одну из стран Евросоюза. Причем здесь не нужно глобально отменять визовый режим, достаточно просто облегчить его для определенного сегмента туристов. Так уже сделали власти КНР, и теперь наши туристы могут посещать эту страну «по списку», этот вариант прекрасно бы подошел и для нас. Или за идею можно взять те же Fаn-ID - никто не говорил, что их сложно было получить. По сути, это электронная виза. Каких-то особенных сложностей для правоохранительных органов упрощение визового режима создать не должно, все зависит от позиции нашего МИД. Я уже сейчас готов предсказать, что при упрощении процесса получения российской визы турпоток в нашу страну вырастет на 50% только за первый год». В свою очередь, Александра Петрова, директор по маркетингу компании UTS Incoming, заявила нашему корреспонденту: «Упрощение визового режима благоприятным образом скажется на потенциальном росте въездного туризма. Гости, которым удалось посетить нашу страну в ходе ЧМ-2018 и воспользоваться нашими услугами, невероятно счастливы. Определенный рост интереса к России мы уже заметили и будем наблюдать в дальнейшем. Тем более когда гости чемпионата по большей степени смогли посетить не все города проведения чемпионата, а в основном Москву и Санкт-Петербург. В первую очередь необходимо упростить срок рассмотрения заявок на визы для иностранных туристов, также можно было бы увеличить срок действия визы более чем на год». /TOURBUS.RU

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