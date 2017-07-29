Новости «Натали Турс» - развитие событий Владимир Воробьев сообщил новое число пострадавших туристов/ Юристы считают, что владельцы ООО «Панорама Тур» должны нести ответственность при ее банкротстве/ Арабские партнеры заявляют, что готовы продолжить сотрудничать с «Натали» следующей зимой

Как сообщает АТОР, гендиректор «Натали Турс» Владимир Воробьев ответил на запросы госорганов, что согласен с цифрой в 30 тыс. туристов, купивших аннулированные туры оператора. «Натали Турс», тем не менее, заявляют, что ущерб меньше – за счет туристов, которые имеют оплаченные билеты. Так, по сведениям компании, из «около тридцати тысяч» клиентов у шести тысяч не оплачены ни отели, ни авиаперелет. Еще у 24 тысяч, по данным «Натали Турс», имеются «оплаченные авиабилеты», которыми клиенты могут воспользоваться, повторно оплатив отель. Тем не менее, по имеющейся у АТОР информации, реальная ситуация отличается от описанной выше. Так, есть данные, что среди этих 24 тысяч «туристов с билетами» посчитаны и блочные авиабилеты, которые компания «Натали Турс» в свое время именовала «чартерными». В частности, известно, что у туристов «Натали Турс», купивших туры с перевозкой авиакомпаниями Vueling и flydubay, есть лишь маршрутные квитанции, на которых нет номеров билетов – фактически их бронирований не существует, так эти блоки были сняты «Натали Турс» еще 29 июня. Кроме того, у «обилеченных» туристов «Натали Турс» существует и еще одна проблема. Достаточно большая часть их обеспечена билетами невозвратных тарифов. То есть сдать такие билеты и получить за них хотя бы частичную компенсацию не получится. Таким образом, тех туристов, у которых де-факто не оплачены ни перевозка, ни отели, явно больше 6000, а с учетом туристов, у которых «сгорят» билеты по невозвратным тарифам, пострадавших становится еще больше. По данным источников АТОР, таких клиентов «Натали Турс» может быть не менее 18-20 тысяч из более чем 30. Напомним, что «Натали Турс» сегодня формально не отказывается от компенсаций туристам, продолжает принимать заявления от них, однако никакой ясности, как и когда будут производиться выплаты по таким заявлениям – нет. В то же время РСТ сегодня сообщает, что недавняя информация о том, что Владимир и Наталья Воробьевы не имеют никакого юридического отношения к компании «Панорама Тур», которая выступает главным продавцом туров «Натали Турс», вызвала у участников рынка вопросы – кто же в таком случае понесет ответственность за непредоставление оплаченных услуг, то есть нарушение прав потребителей. Как пояснил адвокат Илья Тугуев, закон предусматривает возможность ответственности лица, являющегося фактическим руководителем компании или контролирующим действия должника. «Соответствующие очень важные изменения в федеральный закон о банкротстве были приняты год назад. Норма новая, пока еще обкатывается, однако результаты уже есть, и она вполне может быть применена в случае с "Натали Турс"», – рассказал г-н Тугуев. Масштабные изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» были внесены законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ. В нем появилась новая глава III.2, которая регламентирует ответственность руководителя-должника и других лиц в деле о банкротстве. Для этого в законе уточняется понятие «лица, контролирующего должника», которым может быть признан любой человек, если он фактически управляет компанией. При этом совсем не обязательно, чтобы между ним и обанкротившейся компанией были какие-либо формально-юридические связи. Как добавляют в РСТ, пока что говорить о банкротстве «Натали Турс» преждевременно, так как руководство компании не хочет останавливать деятельность туроператора, предлагая пострадавшим туристам в 2019 и 2020 гг. воспользоваться новыми турами в качестве компенсации за аннулированные. Но уже в начале сентября нынешнего года вступит в силу поправка в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в соответствии с которой прекращение деятельности туроператора может произойти и без его заявления - остановить работу компании можно будет по решению Ростуризма, если будет очевидно невыполнение компанией своих обязательств. На этом фоне достаточно удивительную информацию публикует сегодня портал Profi.Travel - сообщается, что руководство дубайской принимающей компании Alpha Destination Management заявило, что ведет переговоры о продолжении сотрудничества с «Натали Турс» в следующем зимнем сезоне «несмотря на сложную ситуацию, в которой оказалась компания Владимира Воробьева». При этом в дубайской авиакомпании flydubay — основном партнере «Натали Турс» по перевозке в ОАЭ — также подтвердили факт ведения переговоров с туроператором о продолжении работы в следующем сезоне. Впрочем, портал World Travel Biz сообщает сегодня в свою очередь, что "связался с генеральным директором Alpha Tours и тот сказал, что не информировал о переговорах с "Натали Турс" по зимнему сезону". /TOURBUS.RU

Теги: Натали Турс, Банкротства туроператоров, Владимир Воробьев, Alpha Destination Management , flydubai Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка