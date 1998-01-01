В Петербурге представили «карту гостя» Visit SPb, рассчитанную на 72 часа

В ходе пресс-конференции журналистов познакомили с многочисленными возможностями нового туристического проекта

Вчера в Городском туристско-информационном бюро прошла пресс-конференция, приуроченная к запуску 1 августа в Санкт-Петербурге нового проекта «Карта гостя Visit SPb»формата Сity Pass.

«Мы всегда считали, что такая карта городу необходима и проделали большой путь, чтобы разработать этот проект, - заявила, представляя новую карту для гостей Петербурга, и. о. генерального директора Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) Надежда Петрова. - Надеюсь, что он будет развиваться и станет по-настоящему успешен».

Как пояснили организаторы проекта, его идея принадлежит компании «Кассир.ру» и Городскому туристско-информационному бюро Петербурга, а приобретение принципиально нового туристического продукта позволит гостям города на Неве за 4500 рублей посетить десятки наиболее популярных мест Северной столицы.

В отличие от предыдущих вариантов, карта Visit SPb рассчитана на 72 часа — ровно на трое суток. Кстати, аналогичный срок предоставляет иностранцам, прибывающим в Питер на круизных судах и паромах, и программа безвизового въезда. За это время туристы смогут посетить такие знаменитые музеи города, как Русский или музей Фаберже, съездить в Пушкин (ГМЗ «Царское Село») или в Петергоф (одноименный ГМЗ).

Кроме уже всемирно известных учреждений, в список доступных к посещению вошли недавно открытый планетарий на Обводном канале, только что появившийся Музей оловянного солдатика или востребованные выставки.

По словам Надежды Петровой, новая карта Visit Spb хороша и тем, что включает в себя не только классические музейные экскурсии, но и вечернюю программу в виде возможности посещения классических балетов на сцене Мариинского театра. «Если учесть, что все эти «интересности» в пик сезона для туристов из-за их высокой востребованности не всегда доступны, покупатели карты получают заметные привилегии в виде гарантированного доступа на объекты интереса», - считает она.

Интерес к новинке демонстрируют не только рядовые туристы, но и участники туристического рынка. К примеру, Владимир Цой, директор «Выборгского объединенного музея-заповедника», выразил большое желание участвовать в новом проекте. «Когда к нам обратились с просьбой войти в перечень мест, доступных посещению по карте, мы сразу согласилис,. - говорит он. - Очень хотелось бы, чтобы русские и зарубежные гости смогли посмотреть и наш замок, и сам Выборг».

В свою очередь, представители компании «Кассир.ру» подчеркивают, что благодаря наличию карты Visit Spb турист сможет не только в полном объеме познакомиться с Петербургом и его окрестностями, но и существенно сэкономить. «Если учесть, что карта даст возможность получить скидку в 25 гостиницах, ресторанах и кафе Петербурга, в целом экономия может достигать нескольких тысяч рублей», - констатируют они.

Список достопримечательностей, доступных по карте, не окончательный: в течение года его планируют обновлять. К примеру, в зимний сезон из него по понятным причинам исчезнут водные экскурсии, однако вместо них появятся Эрмитаж и другие музеи. «Если практика покажет, что трех дней на полное «погружение» в Петербург туристам недостаточно, их количество может быть увеличено», - заявили в петербургском ГТИБ.

/TOURBUS.RU