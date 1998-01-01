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Туристы-индивидуалы этим летом собрались в Европу

Сиcтемы онлайн-поиска авиабилетов прокомментировали спрос на индивидуальный отдых на пике летнего сезона

Самый популярный регион для отдыха и путешествий среди россиян, ищущих авиабилеты за границу в этом сезоне, - Европа, которую выбирают 37% туристов. На втором месте идут страны ближнего зарубежья и СНГ, привлекающие 32% российского турпотока. На страны Юго-Восточной Азии приходится 7%, а на страны Южной и Северной Америки, государства Карибского бассейна и прочие экзотические страны – не более 1%.

Такие данные следуют из аналитики продаж авиабилетов «туда-обратно» из российских городов за границу в январе - первой половине июля 2018 года от интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Наиболее бюджетные перелеты при этом – в страны СНГ. В 2018 году средняя стоимость авиабилета туда-обратно на одного пассажира в страны СНГ и ближнего зарубежья составила 18 212 рублей. Стоимость перелетов в страны Ближнего Востока и в Европу практически одинакова – 22 622 рублей и 23 656 рублей соответственно. В среднем, для российских путешественников полеты в азиатские страны на 58% дороже, чем в Европу: средний чек на перелет в страны Юго-Восточной Азии в 2018 году составляет 37 598 рублей.

Самые дорогие перелеты – в страны Южной и Северной Америки, Карибы и другие экзотические страны: средняя стоимость перелета по этим направлениям составляет 45 392 рубля на человека.

Самые популярные среди российских туристов страны СНГ и ближнего зарубежья у пользователей сервиса – Грузия, Молдавия и Армения. Среди ближневосточных стран лидируют Турция, Израиль и ОАЭ. Из европейских стран наибольшей популярностью пользуются Черногория, Болгария и Испания. В Азии – Тайланд, Индонезия (Бали) и Вьетнам.

В 2018 году доля продаж авиабилетов по зарубежным направлениям составляет 36%. Средний чек на перелет туда-обратно за границу – 22 349 рублей.

В свою очередь, эксперты сервиса Aviasales проанализировали количество бронирований авиабилетов по пляжным направлениям и сравнили с прошлогодними показателями. Лидерами роста в компании оказались Хорватия, Франция, Болгария, Кипр и курорты Краснодарского края, куда стали покупать билеты в среднем на 20% чаще.

При этом Испания, Италия и Португалия показали рост всего на 6%, а, например, Черногория и Израиль остались на прошлогоднем уровне бронирований.

/TOURBUS.RU