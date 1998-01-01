Новости Депутаты предлагают лишить туркомпании возможности организовывать паломнические поездки Наши эксперты комментируют законопроект, согласно которому структуры РПЦ будут иметь исключительное право на организацию паломнических туров

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности, - сообщает «Интерфакс». Законопроект размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Авторами проекта закона выступили председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, его первый заместитель Дмитрий Вяткин, член комитета Дмитрий Саблин. В пояснительной записке отмечается, что "паломнические поездки имеют существенное отличие от обычных туристических поездок, и оно заключается, в первую очередь, в цели путешествия (поездки) — посещение мест религиозного почитания (паломничества), объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах (церемониях)". Авторы отмечают, что "посещение туристами указанных мест и объектов, осуществляемое во время путешествий (поездок) с целью отдыха и развлечения, не является паломнической деятельностью". С учетом специфики паломнической деятельности законопроект предусматривает, что "паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок, в частности, по организации размещения, питания, транспортного, экскурсионного и иного обслуживания паломников, а также деятельность по установлению, по поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации паломнических поездок". Согласно законопроекту, лишь религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность, как на возмездной, так и безвозмездной основе. «Принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок», - утверждается в пояснительной записке. В ходе интервью с нашим корреспондентом Алексей Ткалич, заведующий кафедрой туризма Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, пояснил: «Закон очень сырой и непонятный, очень много темных мест. Кто будет продавать такой турпродукт? На мой взгляд, теперь реализовывать паломнические туры будут организации, подведомственные Русской Православной Церкви. Но в итоге может возникнуть сумятица, поскольку есть паломнические туры, а еще есть религиозные. Отличие только одно – первый тур предполагает наличие в группе священнослужителя. Но ведь не все люди об этом знают, никто им этой разницы не объяснил. Отсюда может возникнуть вопрос: «Если я еду молиться, но без священника, я не паломник?» Нужны поясняющие документы и комментарии к данному законопроекту, но их никто не дал, и непонятно, у кого их спрашивать. Кто будет осуществлять надзор за деятельностью организаций, как будет регулироваться документооборот и прочее – тоже непонятно. Никакой рабочей группы при разработке данного законопроекта не созывалось. Или если она все же была, то это было сделано «тихо», не привлекая внимания общественности и профессионалов, работающих именно с паломническими турами». В свою очередь, генеральный директор паломнической службы «Радонеж» Юрий Минулин в беседе с нами отметил: «Разговоры о том, что нужно выделить организации, занимающиеся паломническими турами в отдельный сегмент рынка, подчиняющийся непосредственно РПЦ, ведутся давно, порядка десяти лет. И в итоге вопросов к нынешнему законопроекту больше, чем он может дать ответов». /TOURBUS.RU

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