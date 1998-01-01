Новости Горячие новости Беларусь увеличила срок безвизового пребывания иностранцев с пяти до 30 дней/ Число жертв пожаров в Греции приближается к 80/ МИД РФ предупредил россиян о сбоях в движении поездов Eurostar в Лондоне

Беларусь увеличила срок безвизового пребывания иностранцев до 30 суток Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Белоруссии увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через аэропорт Минска, сообщает пресс-служба главы государства. По информации пресс-службы, в документе актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимной отмене виз. "Для безвизового въезда в Беларусь иностранным гражданам необходимо при себе иметь действительный паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам (1 базовая величина = 24,5 белорусских рубля или 12 евро) либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро", — отметили в пресс-службе. При этом для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда. В настоящее время безвиз для иностранцев в Белоруссии составляет пять дней. Число жертв пожаров в Греции приближается к 80 До 79 возросло число погибших от пожаров, охвативших ранее пригороды Афин, сообщают сегодня греческие СМИ. По информации греческих СМИ, работники экстренных служб продолжают обыскивать сгоревшие помещения в поисках тел возможных жертв. Кроме того, по данным пожарной службы, в больницах в результате пожаров оказалось более 180 человек. В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, сообщается, что многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Так, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с некоторых пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма. Наиболее крупные очаги возгорания были зафиксированы к западу от Афин вблизи населенного пункта Кинета (порядка 50 км от Афин) и к северо-востоку от греческой столицы недалеко от порта Рафина (около 40 км от Афин). Между тем российским туристам, находящимся в Афинах, ничего не угрожает, разгоревшиеся пожары на окраине Аттики потушены, говорится в письме директора представительства национальной туристической организации Греции в России и странах СНГ Поликарпоса Эфстатиу. В документе также говорится, что регулярные рейсы в международном аэропорту Афин "Элефтериос Венизелос" выполняются по графику, туристическая деятельность осуществляется без перебоев, все паромные перевозки из порта Рафины также выполняются. МИД РФ предупредил россиян о сбоях в движении поездов Eurostar Движение поездов Eurostar будет нарушено из-за забастовки персонала компании, сообщает в среду ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ. "Великобритания, Бельгия, Франция – 28 июля сбои ж/д сообщения на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне в связи с забастовкой работников компании Eurostar", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ. По данным местных СМИ, забастовка продлится 24 часа. Сотрудники Eurostar будут протестовать из-за опасных условий работы, которые вызваны постоянными сбоями в деятельности компании. Eurostar – компания, занимающаяся высокоскоростными железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе. Поезда соединяют Лондон и графство Кент в Великобритании с городами Париж и Лилль во Франции и Брюсселем в Бельгии. Сообщение между Европой и Великобританией осуществляется через подводный Евротоннель. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка