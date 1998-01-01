Новости Пенсионеры стали больше путешествовать по России Ростуризм и участники рынка комментируют данные об увеличении числа отечественных туристов пожилого возраста

По данным, предоставленным агрегатором Biletix, число проданных пассажирам старше 60 лет авиабилетов в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности, то есть 2015 года. Аналитика продаж билетов за первое полугодие 2018 года показывает, что наиболее популярными внутренними направлениями среди российских туристов старше 60 лет являются Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Анапа и Санкт-Петербург. В предыдущие годы в пятерке лидеров отмечались также Краснодар и Калининград. Наиболее высокая доля путешественников пенсионного возраста зафиксирована в Калининградской, Омской и Пермской областях. Среди пенсионеров процент тех, кто путешествует внутри страны, выше, чем среди туристов из других возрастных групп. Так, в первой половине 2018 года 71% пенсионеров летали по России, 29% – за границу. В разрезе всех продаж без возрастного фильтра это соотношение составляет 61% и 39% соответственно. Количество пенсионеров, путешествующих железнодорожным транспортом, тоже растет. По данным, предоставленным Федеральной пассажирской компанией, за первое полугодие 2018 года по железной дороге отправилось в поездку на 11,5% больше пассажиров старше 60 лет, чем за аналогичный период прошлого года. «Туризм для пожилых россиян имеет исключительно важный социальный характер. Он отвечает стратегической задаче по увеличению средней продолжительности жизни населения нашей страны, укреплению здоровья нации и обеспечению активного долголетия россиян, а также целям развития туристской отрасли Российской Федерации, наращивания круглогодичного внутреннего туристского потока и увеличения доли туризма в общем объеме валового внутреннего продукта страны. Для расширения спектра туристских предложений, ориентированных на потребности и интересы лиц старшего возраста, Ростуризм инициировал реализацию федерального проекта «Доступное путешествие». Приоритетом является вовлечение в него организаций санаторно-курортного комплекса», – отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Как сообщает пресс-служба Ростуризма, "в Краснодарском крае в рамках проекта «Доступное путешествие» осенью 2017 года стартовала маркетинговая программа «Южная здравница», в которую включились порядка 55 краснодарских санаториев и бальнеолечебниц. С октября по апрель они предоставляют скидки на свои услуги от 5 до 50%. Скидочные программы для желающих отдохнуть зимой в санаториях реализуются и в других регионах России. Например, в Иркутской области санаторно-курортные организации предлагают на межсезонье скидки до 30%, в республике Марий Эл – 10%. В Тамбовской области санатории предлагают специальные программы на новогодние праздники, а в Алтайском крае – бонусные программы и акционные скидки на размещение и лечение". В беседе с нашим порталом генеральный директор туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров сообщил: «Несомненно, за последние годы путешествующих пенсионеров стало намного больше, как и туристов в целом. Кроме этого, сам процесс приобретения тура стал намного доступнее и проще. Так, экскурсионные туры России действительно всегда пользовались спросом преимущественно у туристов пенсионного возраста. Основными направлениями по степени популярности можно назвать Золотое кольцо, Казань, Санкт-Петербург, Карелию. Также у пенсионеров популярны поездки в соседнюю Беларусь.

В связи с тем, что туристы пенсионного возраста редко привязаны к отпускам, то данная категория обычно выбирает туры продолжительностью от пяти дней. Средняя стоимость такой поездки, в зависимости от направления и выбранной категории размещения, может варьироваться от 16,5 тыс. руб/чел. в турах с включенным проездом до 12 тыс. руб/чел. в турах без проезда. Если же говорить об отдыхе у моря, то туристы пенсионного возраста часто выбирают санатории с подходящим профилем лечения или пляжный отдых с внуками. Так, в период межсезонья основная масса отдыхающих в Краснодарском крае – пенсионеры, в это время здесь приятный климат, нет изнуряющей жары. Ценник в этот период разный - от очень дешевых объектов размещения (от 1100 руб. в сутки с питанием и лечением) до дорогих». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка