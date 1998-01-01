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25 июля
22 подарка: розыгрыш от «Кивитакси»

Онлайн-сервис бронирования трансферов «Кивитакси» празднует в этом году двухлетие


Онлайн-сервис бронирования трансферов «Кивитакси» празднует в этом году двухлетие своей партнерской программы и в честь этого события разыгрывает 22 отличных подарка: 

Макбук Air 13 Mid 2017

GoPro HERO 2018

Портативную колонку JBL Flip 4

19 брендированных внешних аккумуляторов (10 000 мА/ч)

 

Для участия в розыгрыше нужно выполнить два простых условия:

  1. С 1 июля по 31 августа забронировать не менее 2 трансферов, которые будут выполнены в период с 1 июля по 1 сентября.
  2. Сделать заказ через личный кабинет. Для этого нужно зарегистрироваться в партнерской программе.

 Все подробности о конкурсе найдете здесь.

 

По вопросам партнерской программы обращайтесь к специалисту по ключевым партнерам «Кивитакси» Евгению Обухову:
8 (499) 404-04-81

agency@kiwitaxi.com


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