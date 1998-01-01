Новости 22 подарка: розыгрыш от «Кивитакси» Онлайн-сервис бронирования трансферов «Кивитакси» празднует в этом году двухлетие

Онлайн-сервис бронирования трансферов «Кивитакси» празднует в этом году двухлетие своей партнерской программы и в честь этого события разыгрывает 22 отличных подарка: Макбук Air 13 Mid 2017 GoPro HERO 2018 Портативную колонку JBL Flip 4 19 брендированных внешних аккумуляторов (10 000 мА/ч) Для участия в розыгрыше нужно выполнить два простых условия: С 1 июля по 31 августа забронировать не менее 2 трансферов, которые будут выполнены в период с 1 июля по 1 сентября. Сделать заказ через личный кабинет. Для этого нужно зарегистрироваться в партнерской программе. Все подробности о конкурсе найдете здесь. По вопросам партнерской программы обращайтесь к специалисту по ключевым партнерам «Кивитакси» Евгению Обухову:

8 (499) 404-04-81 agency@kiwitaxi.com

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка