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25 июля
22 подарка: розыгрыш от «Кивитакси»
Онлайн-сервис бронирования трансферов «Кивитакси» празднует в этом году двухлетие
Онлайн-сервис бронирования трансферов «Кивитакси» празднует в этом году двухлетие своей партнерской программы и в честь этого события разыгрывает 22 отличных подарка:
Макбук Air 13 Mid 2017
GoPro HERO 2018
Портативную колонку JBL Flip 4
19 брендированных внешних аккумуляторов (10 000 мА/ч)
Для участия в розыгрыше нужно выполнить два простых условия:
Все подробности о конкурсе найдете здесь.
По вопросам партнерской программы обращайтесь к специалисту по ключевым партнерам «Кивитакси» Евгению Обухову:
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