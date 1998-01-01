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Сумма ущерба клиентов «Натали Турс» приблизилась к 1,2 млрд руб./ Ространснадзор проверит Шереметьево в связи со сбоем доставки багажа/ МИД РФ предупредил россиян о забастовках транспортников в Италии и Испании на этой неделе

Сумма ущерба клиентов «Натали Турс» приблизилась к 1,2 млрд руб.

Ущерб клиентов туроператора «Натали Турс», по предварительной оценке, составляет 1,183 млрд рублей, число пострадавших – 30,8 тыс. человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Согласно последним данным, до конца года юрлица туроператора реализовали 14 тыс. путевок. По предварительной оценке, аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть порядка 30,8 тысяч человек, объем ущерба – 1,183 млрд рублей (или почти $18,5 млн)», — рассказали в ассоциации.

В АТОР добавили, что основной объем туров продавался через ООО «Панорама Тур», поэтому, скорее всего, большая часть туристов сможет рассчитывать только на ее страховые обязательства (50 млн рублей).

«Очевидно, что при банкротстве «Панорамы Тур» ее страховой суммы не хватит на выплаты. Фактический размер фонда персональной ответственности компании составляет 4,69 млн рублей, что также не спасает ситуацию. Не поможет даже чисто виртуальное объединение страховых сумм и размеров фондов персональной ответственности всех других участников холдинга – как максимум это 156,4 млн рублей. Даже этого хватит максимум на 13% пострадавших», — заключили в ассоциации.

Как ранее сообщал Российский союз туриндустрии, "Натали Турс" получила 6 тыс. заявлений на возврат денег по несостоявшимся турам.

Ространснадзор проверит Шереметьево в связи со сбоем доставки багажа

Ространснадзор сообщил о в проверке московского аэропорта Шереметьево в связи со сбоем системы доставки багажа.

"В соответствии с порядком взаимодействия Ространснадзор проинформировал Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру о сложившейся ситуации и готов к проведению совместных проверочных мероприятий аэропорта "Шереметьево" на предмет соблюдения требований воздушного законодательства в части организации обслуживания пассажиров и багажа", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время Ространснадзор "разбирается в данной ситуации": управлением Госавианадзора по ЦФО направлен запрос оператору аэропорта "для получения объективной информации".

В субботу базовая авиакомпания "Шереметьево" "Аэрофлот" сообщила о перебоях в системе транспортировки багажа по тоннелю между северными и южными терминалами аэропорта. Вещи трансферных пассажиров из-за несвоевременной доставки из терминала в терминал приходилось отправлять другими рейсами. В пресс-службе "Шереметьево" это объяснили тем, что на багажную систему через вентиляцию попадала влага, что привело "к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек".

МИД предупредил россиян о забастовках транспортников в Италии и Испании

Забастовки транспортников в Италии и Испании пройдут в четверг и пятницу, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Италия – 26 июля забастовка работников общественного транспорта в Риме. Испания – 27 июля общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Кроме того, завтра в испанской Барселоне начнется двухдневная забастовка таксистов, сообщает ДСКЦ.

«Испания – 25-26 июля 48-часовая забастовка таксистов в Барселоне», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

/TOURBUS.RU