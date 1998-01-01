Новости Создателя «Электронной путевки» признали банкротом Эксперты обсуждают будущее неудачного дорогостоящего эксперимента по созданию системы электронного контроля за туристической деятельностью

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования компании «Аэронавигатор» о признании банкротом IT-компании «Астерос», ранее выступившей в роли подрядчика Ростуризма по созданию системы «Электронная путевка». Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. Как сообщается, иск о признании «Аэронавигатора» банкротом «Астерос» направила в суд в конце марта этого года - как стало известно, IT-компания задолжала своему субподрядчику более 40 млн рублей. Между тем источники на рынке, на которых ссылается Ассоциация туроператоров, сходятся в том, что само по себе банкротство «Астероса» уже не будет влиять на дальнейший ход проекта «Электронная путевка», который, как известно, ранее был передан в «Ростех». По сведениям собеседников АТОР, специалистам Ростуризма удалось получить у «Астероса» оборудование, на котором размещалось серверно-располагаемое ПО «Электронной путевки». Ведомство также должно располагать и исходными кодами системы. Тем не менее, из-за необходимости «перезапуска» системы «Ростехом» уже в июне с сайта Ростуризма исчезли все ссылки, обеспечивающие вход в систему «Электронная путевка» (хотя описание и общие инструкции, написанные исполнителем, остались). Специалисты на IT-рынке, тем не менее, считают, что процесс освоения и «перезапуска» «Электронной путевки» новым технологическим партнером Ростуризма может затянуться из-за того, что «мягкой» передачи проекта из рук в руки не произошло. Фактически, никто из инженеров проекта в «Астеросе» теперь не сможет детально проконсультировать специалистов «Ростеха» по нюансам и «подводным камням» не до конца доработанной системы. Компании-исполнителя как таковой нет – в ее штате уже в мае оставались лишь генеральный директор и главный бухгалтер, а IT-специалисты (многие – с большими долгами по зарплате) прекратили работу в компании. В связи с тем, что система, сданная «Астеросом» Ростуризму является откровенно «сырой», на что неоднократно обращал внимание турбизнес, сегодняшняя ситуация может осложнить работу специалистов «Ростеха» по доведению продукта «до ума» и отодвинуть сроки промышленного запуска «Электронной путевки» на неопределенное время: фактически многое придется делать с нуля, полагают опрошенные эксперты. По словам исполнительного директора (АТОР) Майи Ломидзе, система, созданная «Астеросом» и размещенная на сайте Ростуризма, не решала задач, ради которых она была создана. «Там была некая оболочка, мало напоминающая серьезную систему, в которой должны размещаться персональные данные миллионов россиян. На момент тестирования системы нельзя было сделать автоматические выборки, основные операции выполнялись вручную. Для внесения одной путевки требовалось 10-15 минут. Основная задача электронной путевки – понять, сколько и кому продано путевок и где находятся туристы в момент остановки деятельности туроператора. Но в той системе данные об аэропорте вылета-прилета, названии отеля, стоимости путевки были размещены «по горизонтали», все услуги «не привязывались» к туристу, а существовали параллельно с ним. Соответственно, в системе невозможно было определить сколько, где и когда туристов находятся», — рассказала Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс». Между тем в Ростуризме ранее неоднократно заявляли, что система, созданная «Астеросом», технически полностью готова к эксплуатации. «При этом мы не исключаем необходимости её дальнейшего развития в целях соответствия принимаемым нормативно-правовым актам, повышения ее удобства, расширения функциональности и т.д.», — утверждали в ведомстве. При этом в АТОР считают, что для создания работающей ЭП «Ростеху» нужно будет обязательно взаимодействовать с туроператорами. «Понятно, что «Ростех» имеет опыт работы с подобными информационными системами. Качество их работы в этом направлении сомнений не вызывает. Но без взаимодействия с бизнесом создание новой ЭП невозможно, так как в туризме есть масса нюансов, которые не нашли отражения в системе. Если стоит задача, чтобы система функционировала, эти нюансы должны быть учтены», — считает г-жа Ломидзе. Комментируя нашему корреспонденту последние новости, связанные с «Электронной путевкой», Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил: «Во всей этой истории мне непонятно большего всего, куда делись деньги, выделенные на разработку системы. Сообщается, что они были потрачены на «Электронную путевку», но никаких документов и отчетов представлено не было. А ведь это государственные деньги, взятые из бюджета. Сейчас, когда разработкой системы далее будет заниматься «Ростех», им вновь нужно выделить около 54 млн рублей? И где гарантии, что ситуация вновь не повторится? На мой взгляд, пока досконально не будет расследована деятельность «Астероса», начинать новый этап работы нельзя». /TOURBUS.RU

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