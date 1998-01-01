Новости Близ Афин бушуют лесные пожары Официальные лица, дипломаты и туроператоры комментируют влияние на туристическую отрасль крупных лесных пожаров в окрестностях греческой столицы, унесших уже около 60 жизней

Чрезвычайное положение в связи с пожарами было объявлено в восточных и западных пригородах Афин, - сообщает «Интерфакс». Сообщается, что один из крупных пожаров разгорелся в районе Пентели к северо-востоку от столицы Греции. В соседнем районе спасатели используют лодки, чтобы эвакуировать людей, оказавшихся на отрезанном огнем участке пляжа. Другой крупный лесной пожар замечен в 50 км к западу от греческой столицы. По последним данным, число погибших в лесных пожарах в Греции приближается к 60. Ранее сообщалось, что Греция намерена обратиться к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров, о чем журналистам заявил представитель греческой службы гражданской обороны Спирос Георгеу. При этом граждане России, по предварительным данным, не пострадали в результате бушующих в Греции лесных пожаров, - сообщил старший советник посольства России в Афинах Владимир Майстренко в эфире телеканала "Россия 24". "По информации туроператоров, в регионе Аттика находится порядка 2 тыс. организованных туристов из России. Обращений от них на горячую линию Ростуризма не поступало. В настоящий момент российским туристам в Греции ничего не угрожает", — говорится в сообщении Ростуризма, размещенном на сайте ведомства. Ростуризм рекомендовал россиянам, находящимся на территории Греции, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе между тем заявила сегодня: «Отказов от туров в Грецию на данный момент мы не видим – в Афинах организованных туристов совсем немного, доля очень маленькая. Вопросы есть по поводу Крита, но туроператоры готовы предложить альтернативу, если будут отказы. Надо подождать вечера, чтобы лучше понимать. К тому же, завтра на юге Греции обещают сильный дождь». По информации АТОР, сейчас огонь не представлял непосредственной угрозы для знаменитых древних памятников Греции или для самих Афин. Тем не менее, многие жители столицы поспешили уехать из города, что вызвало пробки на дорогах и затруднило доступ пожарным. Кроме того, были отмечены перебои в расписании железнодорожного транспорта. Из Рафины временно ограничено паромное сообщение. Есть сообщения о начале утром во вторник эвакуации из некоторых мест в Рафине населения и туристов. Сообщений о том, были ли среди них россияне, пока нет. «В местах, где разгорелся пожар, россияне не отдыхают. Они отдыхают на Саронической ривьере вплоть до Сунио. Таким образом, их ситуация с пожарами никак не затронула. Российские туристы, которые остановились в гостиницах Афин, никуда не перевозились и остаются в своих отелях, поскольку проблем в местах их размещения нет», - заявил между тем Поликарп Эфстатиу, директор представительства Греческой национальной турорганизации (ГНТО) в России и СНГ, которого цитирует АТОР. «Область разгоревшихся пожаров не имеет никакого отношения к Афинам, к центру города и туристическим местам, которые посещают туристы. Транспорт функционирует без изменений», - подчеркнул г-н Эфстатиу. По оценке представителя греческого туризма, в ГНТО не ожидают аннуляции туров на греческих направлениях. «Сейчас сложно давать оценку, но мы должны учитывать, что туристические потоки в Афины и Аттику не направляются в те районы Афин и Аттики, на которые обрушился пожар. Большая часть туристов посещают центр города и побережье Саронического залива. На данный момент все очаги возгорания взяты под контроль», - резюмировал он. По информации ГНТО, с официальным заявлением о ситуации в Афинах готовится выступить и Министерство туризма Греции. «Никакой угрозы жизни и здоровью туристов нет. Ситуация находится под контролем. Мы внимательно следим за развитием событий и, более того, работаем на опережение. В понедельник мы предложили трем нашим туристам в регионе переселиться в другое место. Несмотря на то, что их отель был на удалении от очагов возгораний, но, чтобы ничто не тревожило наших гостей, мы решили их разместить в другом отеле», - рассказал Александр Цандекидис, генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» «Все популярные объекты размещения находятся на удалении от мест пожаров», - подчеркнул он. По словам г-на Цандекидиса, российские туристы в Афинах есть, но «их немного. В основном россияне летом едут отдыхать на острова Греции или на материковые курорты на удалении от столицы», - отметил он. /TOURBUS.RU

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