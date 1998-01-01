Выяснилось, где и как наши туристы экономят на еде в отпуске

Возможность попробовать необычные вкусные блюда – один из факторов, определяющих направление для отпуска. Так считают 46% россиян, участвовавших в международном опросе метапоисковика momondo. Еще 17% наших соотечественников заявили, что богатство местной кухни – главный критерий в пользу той или иной страны.

Тратить на дегустации местных блюд больше средств, чем дома, готовы 53% россиян. Однако 37% все же надеются сохранить бюджет на привычном уровне. К счастью, во многих странах получится не только избежать дополнительных трат, но и сэкономить.

Специалисты momondo проанализировали средние цены в кафе и недорогих ресторанах 150 самых популярных городов для отдыха среди россиян. Наиболее бюджетными оказались в основном направления в Азии. В Нячанге, Хошимине и Денпасаре (о. Бали) обед в кафе обойдется примерно в 100 руб. Дальше в рейтинге стоят Коломбо, Тунис и Ханой, где поесть удастся в среднем за сумму, не превышающую 140 руб.

Планку в 150 руб. едва преодолели Бангкок, Паттайя, Куала-Лумпур и Хургада.

На другом конце рейтинга оказались Нью-Йорк, Копенгаген, Рейкьявик, Женева. Город с самыми высокими ценами – Цюрих. В недорогих по местным меркам заведениях обед обходится в среднем в 1597 руб.

Москва со средним ценником в 600 руб. стала 76-й по дороговизне, заняв место между Берлином и хорватским Сплитом.

В России самыми недорогими кафе может похвастаться Астрахань, где обед на одного будет стоить около 250 руб. Чуть выше (300 руб.) цены в Саратове, Ярославле и Томске. В Архангельске можно поесть в среднем за 325 руб., а в Иркутске, Новосибирске и Петрозаводске – за 350 руб.

Курортный Сочи отличился неожиданно приятной стоимостью обеда в 400 руб. Зато Оренбург и Волгоград продемонстрировали «столичный» уровень цен.

Однако нашлись и города, где средний счет в кафе еще дороже. В Южно-Сахалинске, например, этот показатель равен 1000 руб., а в Якутске – 800 руб.

«Согласно нашим данным, большинство россиян (52%) нацелены пробовать во время отпуска именно местную еду, – делится подробностями Ирина Рябовол, представитель momondo в России. – При этом стрит-фуд, который нередко оказывается самым ярким представителем кухни того или иного региона, интересует только пятую часть опрошенных.

Между тем, уличная еда – отличный способ сэкономить и одновременно узнать чуть больше про культуру страны».

Еще один способ сохранить бюджет – покупать продукты и готовить самостоятельно. Так поступают 37% россиян. Ресторанами при отелях пользуются 32% наших соотечественников. Чуть меньше – 30% – консерваторов, которые ищут места, где подают хорошо знакомые им блюда.

Наименее популярный ответ – заказ еды в номер, он набрал 14% голосов путешественников из нашей страны.

/TOURBUS.TU