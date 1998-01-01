Новости MICE, spa & ski – не в Альпах, а в Азербайджане Презентация богатых и пока еще малоизвестных туристических ресурсов соседнего государства прошла в российской столице

В московском отеле Radisson-Славянская прошла презентация туристических ресурсов Азербайджана, организованная компанией Rayda Travel и ассоциацией “Турпомощь”. Статистика показывает, что страны Закавказья, и Азербайджан в частности, становятся всё более популярными на российском туристическом рынке. Ежегодный прирост турпотока из России на этом направлении составляет около 10%. Растёт количество авиакомпаний, летающих в Баку, и количество рейсов: сегодня ежедневные рейсы выполняются в Москву и Санкт-Петербург, Казань (по понедельникам, средам, воскресеньям и пятницам), Екатеринбург (четверг и воскресенье), Кавминводы (среда и воскресенье) и т. д. В последние годы Азербайджан особенно известен как поставщик первоклассных MICE-услуг и как площадка, где проводятся крупнейшие деловые, спортивные и культурные мероприятия как евроазиатского, так и всемирного масштаба – наиболее известным является проводимый ежегодно в июле музыкальный фестиваль «Жара». Для приёма мероприятий подобного масштаба Азербайджан обладает соответствующей базой. Одно из самых знаменитых сооружений страны — это возведённый по проекту всемирно известного архитектора Захи Хадид Центр Гейдара Алиева, вмещающий более тысячи человек («белое на белом»). Кроме того, построены Бакинский конгресс-центр с главной аудиторией на 3500 человек — самое большое сооружение подобного типа в регионе, дворец Гюлистан, конгресс-центр «Габала» имени Гейдара Алиева с залом на 1200 человек. В Азербайджане — более пятисот гостиниц (из них 15 отелей международного класса — Boulevard Hotel Baku, Four Seasons Hotel Baku, Pik Palace Hotel Shahdag и др., представлены также отели сетей Hilton, Holiday Inn Hyatt) общей вместимостью около 36 тыс. человек. Некоторые из них имеют всемирную известность - как, например, Fairmont Baku 5*, находящийся в одной из высотных башен комплекса Flame Tower («Башни пламени») — самого высокого сооружения Азербайджана, ставшего символом страны и его столицы. «Азербайджан — это не только богатейшее историко-культурное наследие и центры проведения всевозможных конгрессов и совещаний, - рассказала региональный директор по развитию бизнеса компании Rayda Travel Вероника Любченко, - это и первоклассные, но пока мало известные в России лечебные ресурсы». Речь в первую очередь идёт о существующем с 1926 года в статусе курорта городке Нафталан, находящемся в 330 км от Баку (удобно доехать также из аэропорта Гянджа — 70 км) и лежащем в предгорьях Малого Кавказа в сосновом бору. Собственно нафталан (первая скважина была открыта в 1890 году) — это «молодая» негорючая нефть, которая, всасываясь непосредственно через кожу, оказывает положительное воздействие на капиллярный кровоток, улучшает циркуляцию крови в мелких сосудах, снижает свёртываемость крови. Нафталановые ванны длительностью в несколько минут — при температуре 37-38 градусов — принимают 4-5 раз в неделю. В целом нафталан является действенным средством для профилактики и лечения более 70 заболеваний, наиболее эффективно его применение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и периферических сосудов, в дерматологии, урологии, ангиологии, неврологии, гинекологии, а также при лечении болезней уха, горла и носа. Хорошо известной с советских времён является и знаменитая минеральная вода «Нафтуся», скважины которой также находятся в Нафталане. В 2010-х годах в Нафталане было построено несколько отелей высокого сегмента, позволяющих пациентам совмещать лечение с весьма комфортным проживанием — это прежде всего Gashalti Heath Hotel Naftalan 5* и Chinar Hoyel & Spa 5*. Одним из самых интересных объектов показа в Нафталане является едва ли не единственный в бывшем СССР Музей костылей, которые оставляют на память полностью излечившиеся пациенты. Среди лучших новых здравниц Азербайджана – находящийся в 120 км от Баку в регионе Шабран Qalaalti Нotel & Spa — оздоровительно-курортный комплекс (152 номера высшего класса, 16 номеров люкс, 3 виллы). Лечение тут проводится минеральной водой «Галаалты», незаменимой при мочекаменной болезни разной степени тяжести, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой, пищеварительной и костно-мышечной систем. Отель находится у подножия горы, на которой стоит одна из самых известных крепостей Азербайджана — Чирах-кала. Крепость построена в IV — VI веках на высоте 1230 метров и частично восстановлена в середине ХХ века. Весьма перспективен Азербайджан и как горнолыжное направление — в 2013 году здесь открыт курорт Шахдаг (пять отелей, максимальная высота – 1925 метров, 12 трасс различной сложности). /TOURBUS.RU

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