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Арбитражный суд не принял заявление о признании Карена Гончарова банкротом

Просьба руководителя туроператора DSBW-Tours признать его банкротом может быть связана с его личными долгами

Арбитражный суд Москвы отказал владельцу туроператора DSBW-Tours Карену Гончарову в рассмотрении его заявления о признании себя банкротом из-за отсутствия доказательств его долгов, cледует из постановления, опубликованного на сайте суда.

«В Арбитражный суд города Москвы 3 июля поступило заявление Гончарова Карена Евгеньевича о признании его несостоятельным (банкротом). При решении вопроса о принятии заявления к производству арбитражного суда установлено, что заявление не отвечает предъявляемым к нему требованиям.

Если заявление подано с нарушением требований, предусмотренных ст. 36-41 Федерального закона, арбитражный суд выносит определение о его оставлении без движения до 10 августа», — говорится в документе.

В данном случае истец не подал ряд документов, необходимых для признания его финансовой несостоятельности — бумаги, подтверждающие наличие задолженности, списки кредиторов, а также квитанцию об оплате госпошлины.

Глава компании должен предъявить вышеперечисленные документы до указанного срока.

«В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления о признании должника банкротом без движения, не будут устранены в установленный срок, арбитражный суд возвращает заявление», – отмечается в определении арбитража.

Ряд СМИ уже предположил, что заявление о персональном банкротстве г-на Гончарова может быть связано с желанием урегулировать ситуацию с личными долгами, накопившимися на фоне финансовых трудностей его компании. Однако, по словам экспертов, подобная процедура в нашей стране достаточно длительная и не вполне юридически отлажена.

Напомним, что 3 июля генеральный директор компании DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности. Как сообщил тогда г-н Гончаров, «все наши туристы, находящиеся за рубежом, имеют обратные авиабилеты. Все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях – СК «ИнвестСтрах» на 50 млн рублей и СК «Орбита» также на 50 млн рублей (вся информация на сайте). Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг».

При этом позднее стало известно, что лицензия у одной из двух компаний, упомянутых г-ном Гончаровым - СК "ИнвестСтрах" - лицензия на осуществление страховой деятельности была отозвана Центробанком еще в апреле.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина тогда же сообщила, что "о проблемах DSBW рынок знал как минимум уже 3-4 года, партнеры сталкивались с задержкой платежей. Какое-то время назад туроператор переехал из большого офиса, вернулся в маленький, с которого когда-то начинал. В последнее время дела у компании шли тяжело. Очевидно, ситуация на рынке не позволила Карену Гончарову сохранить компанию".

/TOURBUS.RU