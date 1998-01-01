Новости Золотое кольцо пустеет Эксперты обсуждают причины падения интереса к популярному в прежние годы туристическому маршруту

Туроператоры отмечают в этом году продолжение падения спроса на экскурсии по городам Золотого кольца России, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, на которую ссылается «Интерфакс». «Падение объемов по городам Золотого кольца, особенно заметно проявившееся в 2017 году, продолжилось и в нынешнем. Операторы отмечали снижение интереса к брендовому маршруту на 15-20% по сравнению с показателями 2016 года. В этом году компании отмечают падение спроса еще на 5-10%", — рассказала она. По словам Ирины Тюриной, "все города Золотого кольца можно объездить за 5-6 лет, и, если новых идей не появляется, туристу это надоедает. Средний возраст путешественников в экскурсионных турах составляет около 43 лет, а новое поколение любителей культурно-познавательного туризма еще не подросло. Молодежи скучно кататься по историческим городам и осматривать монастыри". При этом Ирина Тюрина отметила, что некоторые туроператоры отмечают рост спроса на направлении примерно на 7%, но преимущественно среди региональных туристов. Компаниям удается привлечь путешественников за счет расширения перечня городов. К стандартной программе "Золотого кольца" также добавляют посещение Москвы, на осмотр которой отводят по 3-4 дня, против однодневных экскурсий по другим городам. "По данным туроператоров, спрос на комплекс городов небольшой, потому что в них с каждым годом расширяется культурная программа, они могут предложить туристам гораздо больше, чем просто осмотр достопримечательностей. Такие места интереснее посещать не наспех, а организовывать отдельную поездку в конкретный город", — рассказала Ирина Тюрина. Она также сообщила, что большинство туроператоров не видят смысла в добавлении городов в список Золотого кольца. "Лучше было бы качественно улучшать инфраструктуру и сервис в уже существующих в маршруте локациях. Это больше помогло бы развитию бренда, чем его искусственное расширение. К тому же многие из предложенных городов, такие как Углич или Серпухов, уже не укладываются в кольцевой маршрут", — подчеркнула пресс-секретарь РСТ. Комментируя нам это мнение, Ирина Глазкова, исполнительный директор «Розы ветров», отметила в беседе с нами, что «спрос на Золотое кольцо действительно упал в последние годы. Основным «потребителем» этих туров всегда были детские группы – сейчас же в силу тотальных ограничений на детские поездки идет очень большое падание по всем экскурсионным направлениям. Многие туристы, в силу экономических проблем, теперь отправляются в отпуск только один раз в год, и вполне естественно, что предпочтение отдается отдыху на море. И, к сожалению, туры по Золотому кольцу морально устарели. Требуется большая работа по «перезагрузке» этого маршрута». Впрочем, не все наши эксперты согласны, что интерес к маршруту падает, хотя и они согласны, что ему требуется современное развитие. Так, Ксения Бурыгина из пресс-службы туроператора «Мультитур» заявила нам: «В нашей компании туры по Золотому кольцу востребованы, как и прежде. Спад наблюдался во время проведения Чемпионата мира по футболу, когда были сложности с заездом региональных автобусов в Москву. Сейчас спрос возобновился. Те туристы, которые не имеют возможности поехать в длительный тур по Золотому кольцу и предпочитают ездить в 2-3-дневные туры, возвращаются туда неоднократно». «Если логистика с новыми городами Золотого кольца будет удобной, без возвращения в Москву, то популярность маршрута может возрасти. В то же время новые города должны обладать ресурсом для туристов - иметь отели с современным номерным фондом, интересные музеи с интерактивными разработками, рестораны на разный вкус и кошелек и т.д.», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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