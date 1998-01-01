Новости Российский турпоток в Японию вырос почти на 30% Национальная туристическая организация Японии прокомментировала рекордный рост числа россиян, посещающих Страну восходящего солнца

Как сообщили нашему порталу в московском офисе Национальной туристической организации Японии, статистика июня показала рекордный рост турпотока из России, который достиг семи тыс. человек. В 2017 году эта цифра составила 5500 человек, таким образом, увеличение произошло на 26,1%. За первые шесть месяцев 2018 года Японию посетили 46400 россиян, что на 29,9% выше прошлогодних показателей. В 2017 году в Страну восходящего солнца в этот же период въехали 35720 человек. Стоит отметить, что увеличение российского турпотока связано с новыми рейсами и их частотой из таких городов, как Иркутск, Новосибирск и Владивосток. В июне в Японию въехали 2 704 500 иностранных граждан, что на 15,3% превысило показатель прошлого года. За первые шесть месяцев страну посетили 15 898 500 человек из разных стран мира. Анализ основных 20 рынков за первые шесть месяцев 2018 года выявил пятерку лидеров. Это Россия (29,9%), Вьетнам (23,7%), Китай (23,6%), Филиппины (22,7%), Испания (20,1%). Рекордный рост турпотока в Японию за июнь показали такие страны, как Индонезия (46,4%), Таиланд (42,2%), Вьетнам (34,9%), Италия (32,1%) и Китай (29,6%). Отмечается, что данная статистика основана на обработанных Министерством юстиции Японии данных о легально въехавших на территорию страны иностранных гражданах, из подсчета исключены лица, обладающие статусом «постоянный резидент», однако цифры включают и временно пересекающих территорию страны транзитных пассажиров. Иностранные работники, члены их семей, студенты и прочие иностранные граждане, въезжающие в страну, также включаются в статистику. Члены экипажей морских и воздушных судов не учтены. Как отметила ранее в ходе презентации в Москве г-жа Айри Мотокура, директор московского офиса JNTO, «Россия для Японии – важный стратегический рынок, мы видим множество перспектив и потенциал для укрепления наших взаимоотношений. Открыв в прошлом году в Москве официальное представительство JNTO, мы смогли укрепить свои позиции на рынке, улучшить работу по продвижению направления. Появилось больше рейсов, россияне узнали о том, что и где можно посмотреть, посетив Японию; был упрощен визовый режим. Все эти меры в совокупности помогли рекордно повысить туристический поток из России. Особенно приятно то, что 64% россиян, посетивших страну, в анкете на получение визы указали целью посещения «туризм». В свою очередь, побывавший в мае в Москве г-н Тосихиро Никай, генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии и президент Всеяпонской ассоциации туристических агентств (ANTA), сообщил, что к 2020 году Япония планирует принимать ежегодно 40 млн иностранных туристов. «У России большой потенциал, нам интересно привлекать туристов не только из больших городов страны, но и отдаленных регионов. В прошлом году JNTO подписали с Ростуризмом рамочное соглашение-меморандум о гастротуризме в наших странах, и я надеюсь, что это тоже поможет повысить интерес россиян к Японии и японцев к России», - отметил г-н Никай. /TOURBUS.RU

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