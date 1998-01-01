Новости Новый порт в Завидово может стать конкурентом столичного Речного вокзала Руководители нового проекта рассказали о том, как новый крупный порт изменит речную инфраструктуру Верхней Волги

Строительство нового современного речного порта стартует в следующем году на территории особой экономической зоны «Завидово», – рассказали нам в Департаменте по связям с общественностью и СМИ управляющей компании. «Мы позиционируем «Завидово» как отправную точку путешествий по Волге. Волга - абсолютно национальный туристский проект, который может увеличить поток въездного туризма, - рассказал Дмитрий Окороков, президент ООО «Завидово Девелопмент». - Это не только природа, это еще и исторические места, города, с которыми связано три четверти истории страны. Реки – «скелет» России, и каждый город на Волге - это целая история». Губернатор Тверской области Игорь Руденя отмечает важность расширения транспортной доступности территории для туристов: «Для нас важно развивать туристическую транспортную инфраструктуру. Главная задача – увеличить турпоток в Тверскую область, создать новые рабочие места для жителей региона». В Завидово будет построен уникальный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с речным портом первой категории (среднесуточный пассажирооборот – более двух тыс. человек), связанный железнодорожной веткой с ж/д «Москва - Конаково». Планируется, что ТПУ объединит в себе сообщения речного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Таких ТПУ, где речной транспорт был бы связан с железнодорожным, в России еще нет. «Внутренний туризм в Российской Федерации растет, поэтому важно расширять логистику. Пока водные маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом не получают должного развития. Причем путь речного транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом проходит через 128-километровый канал имени Москвы, который пролегает по территории Московской и Тверской областей. На канале 8 шлюзов и 8 ГЭС, теплоходы задерживаются на сутки и более, - поясняет Дмитрий Окороков. - Появление нового речного порта и ТПУ в Завидово поможет решить эту проблему, и туристы смогут отправляться в путешествие по воде сразу из Завидово». Основные задачи, которые необходимо решить для эффективного использования водных путей и развития внутреннего и въездного круизного туризма, – это, во-первых, строительство современной причальной и сервисной инфраструктуры и создание новых точек притяжения для туристов, особенно молодёжи. Порт в Завидово сможет принимать и туристские суда из Европы. А по оценке экспертов, привлечение в Россию хотя бы 5% европейских судов позволит получать ежегодно 200–250 млн евро дохода от водного туризма. В устье реки Шоша (Иваньковское водохранилище) будет построен комплекс причальных сооружений, пирсов, заправочных станций и здание речного вокзала, и узел сможет принимать как круизные лайнеры, так и прогулочные теплоходы. Вне периода навигации порт сможет принимать на зимнее хранение порядка пяти туристских круизных судов и до 10 экскурсионных и прогулочных. «Возможное количество «зеленых стоянок» в год для проектируемого порта составит в среднем от 480 в год. В районе проектирования порта навигация в среднем длится 6,8 месяцев в году, следовательно, в среднем в месяц порт сможет принимать около 53 судов. Средний ежемесячный показатель потока пассажиров от зеленой стоянки составит около 12200 человек или 406 человек в сутки при ежедневной работе порта», - рассказал Дмитрий Окороков. Пассажирский речной порт в «Завидово» сможет взять на и себя часть нагрузки Северного речного порта: «Уже через час – столько времени занимает дорога до Завидово от Москвы на машине или электричке – можно сесть на теплоход и отправиться в круиз, - замечает председатель совета директоров ГК «Агранта» (основной инвестор «Завидово») Сергей Бачин. – Мы убеждены, что новый порт станет толчком к новому притоку в Тверскую область российских и зарубежных туристов и будет способствовать развитию внутреннего туризма в России». Как отмечает Сергей Бачин, порт Завидово может стать отправной точкой речных туристских маршрутов как вниз по Волге до Астрахани, так и экскурсионных маршрутов «малых форм», например, от Иваньковского до Рыбинского водохранилища, маршрут Тверь – Ярославль и так далее. Сергей Бачин отмечает, что проект продолжает активно развиваться: в этом сезоне здесь открывается гостиница «Ямская», построенная в историческом стиле, запланировано также строительство круглогодичного крытого развлекательного комплекса с аквапарком и другими активностями. Предусмотрена дальнейшая модернизация автомобильных дорог, а также обсуждаются перспективы создания железнодорожных туристических маршрутов в Тверской области. Напомним, что курорт «Завидово» входит в кластер «Волжское море», проект которого по результатам экспертизы Ростуризма занял первое место среди 69 заявок регионов РФ для включения в ФЦП. ОЭЗ "Завидово" в Тверской области - единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Объем инвестиций в развитие территории составляет свыше 12 млрд руб. /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире

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