Петербургские суды завалены заявлениями клиентов «Матрешки-тур»

По состоянию на 23 июля, Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» выдает информацию о 112 судебных делах, инициированных истцами в отношении обанкротившегося петербургского туроператора «Матрешка-тур», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

При этом большая часть из них еще только рассматривается, а по некоторым заявления возвращены истцам или в иске по разным основаниям отказано. Однако уже имеется и целый ряд (около двух десятков) успешных для пострадавших туристов дел, в которых разные суды заняли по отношению к «Матрешке-тур» однозначную позицию.

В результате чего туроператор, кроме прямого ущерба по линии неисполненных обязательств, должен выплатить огромные штрафы и большой моральный ущерб.

Примеров множество. В частности, Октябрьский районный суд Петербурга, рассмотрев иск А. А. Шлом к ООО «Матрешка-тур выездной туризм» по поводу несостоявшегося тура в Китай, не только решил взыскать с оператора более 118 тыс. рублей по туру, но также 15 тыс. в счет компенсации морального вреда и штраф в размере 80 тыс. А еще - неустойку из расчета 3% за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств.

Примерно такая же картина наблюдается и по другим выигранным туристами делам. Например, тот же Октябрьский суд (в другом составе) постановил «взыскать с ООО «Матрёшка-тур выездной туризм» в пользу В. С. Кусакина невозвращённую стоимость туристского продукта в размере 119,9 тыс. рублей, неустойку в 56,2 тыс., 88 тыс. рублей штрафа и 3,5 тыс. государственной пошлины».

А по решению Московского районного суда Петербурга по иску С. М. Ставицкой с ООО «Матрёшка-тур выездной туризм» в ее пользу должны быть выплачены 384,7 тыс. рублей за путевку, 427,4 тыс. неустойки и аналогичного же размера штраф. А еще, по мелочи, 20 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда и госпошлина в 12 тыс.

Схожие по основаниям дела, уже рассмотренные в судах Ленинского, Красногвардейского, Фрунзенского, Куйбышевского и других районов Петербурга показывают выработанную в отношении «Матрешки-тур» судебную практику: как правило, при наличии достаточных доказательств суд взыскивает с оператора не только стоимость частично или полностью оплаченного тура, но и накладывает большие штрафы, а также принимает решение о выплате гигантских неустоек.

В результате по большинству выигранных клиентами дел общий размер выплат в их пользу со стороны оператора в 2-5 раз превышает первоначальные затраты на приобретение путевки на отдых.

Кроме дел в судах общей юрисдикции, продолжают рассматриваться и арбитражные: в настоящее время, по данным Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, в производстве находится свыше десятка исков, ответчиком по которым выступает ООО «Матрешка-тур выездной туризм».

По данным ГАС «Правосудие», появились судебные дела и в отношении недавно обанкротившегося оператора «Аврора-БГ». Правда, их пока совсем мало (только три), причем два из исков поступили в Смольнинский районный суд только 19 июля 2018 года.

Что касается размера компенсаций клиентам «Матрешки-тур» по линии САО «Якорь», количество заявлений продолжает расти (их уже 206), а размер затребованного туристами возмещения составляет около 23,7 мл рублей.