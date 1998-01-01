Россияне рады увеличению числа иностранных туристов. Но не всех.

Сервис OneTwoTrip опросил своих пользователей об их отношении к упрощению въездного визового режима

Сервис путешествий OneTwoTrip сообщил нашему порталу, что провел опрос пользователей на предмет их отношения к возможному упрощению визового режима для иностранных туристов.

В итоге 86% респондентов поддержали подобные инициативы (продление действия Fan-ID, внедрение электронных виз, расширение перечня стран, гражданам которых не нужна виза, безвизовый 72-часовой режим для трансферных пассажиров и т.д.). 14% опрошенных выступили против них.

Больше всего россияне были бы рады увеличению въездного турпотока из стран Европы и Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Перу и т.д.).

При этом меньше всего им бы хотелось столкнуться с наплывом туристов из Африки (Нигерия, Алжир, Египет и т.д.) и Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и др.). В качестве главного негативного последствия упрощения визового режима участники опроса назвали попытки незаконной миграции.

При этом сложный визовый режим респонденты включили в число ключевых факторов, останавливающих иностранных туристов от посещения России. На первое место среди тормозящих развитие въездного туризма они поставили сложную внешнеполитическую ситуацию так посчитал 33% ответивших. На втором месте оказался визовый режим (28% ответов).

На третьем - мифы и предрассудки о России (высокий уровень преступности и т.д.). Третий вариант выбрало 18% респондентов.

“Чемпионат мира изменил мировоззрение россиян. Я уверен, что большинство из нас хотело бы вновь ощутить ту атмосферу, которая царила в городах в дни проведения матчей. Болельщики оставили исключительно положительные эмоции, поэтому инициативы об упрощении въездного режима сейчас находят такую поддержку.

Тем более, их эффективность после чемпионата мира может оказаться весьма существенной: иностранцы приедут в города с новой инфраструктурой и жителями, “заряженными” на теплый прием”, - отметил, комментируя результаты опроса, директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

Напомним, что на текущей неделе Ассоциация туроператоров России выступила с прогнозом о 20-процентном увеличении въездного турпотока в 2019 году.

В то же время во вторник в Госдуму были оперативно внесены оправки в действующее законодательство, позволяющие болельщикам завершившегося в минувшее воскресенье чемпионата мира по футболу вновь посетить Россию до конца года без оформления визы.

Ранее Владимир Путин заявил, что иностранным болельщикам, которые имеют Fan-ID, Россия обеспечит многократный безвизовый въезд до конца 2018 года.

/TOURBUS.RU