Новости «Матрешка-Тур» должна будет вернуть за путевку в пять раз больше Эксперты комментируют резонансное судебное решение по иску пострадавшей клиентки обанкротившегося петербургского туроператора

Пока одни пострадавшие от остановки деятельности питерской компании «Матрешка-Тур» продолжают становиться в очередь за компенсациями по линии страховщика, другие обращаются за помощью в правоохранительные органы. И выигрывают свои дела, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Так, 18 июля городская прокуратура сообщила о том, что при ее участии клиентке обанкротившегося туроператора удалось отсудить у него в пять раз больше, чем она заплатила за тур. При этом прокуроры, проверив по обращению пенсионерки соблюдение требований закона о защите прав потребителей в ООО «Терра Азия Трэвел» и ООО «Матрешка-Тур выездной туризм», убедились, что клиентка действительно приобрела в ООО «Терра Азия Трэвел» в сентябре 2017 года две путевки на Хайнань по цене в 130 тыс. рублей, а в качестве организатора поездки выступало ООО «Матрешка-Тур выездной туризм». «Однако туристическая услуга женщине оказана не была, а денежные средства не возвращены», – констатировали в прокуратуре. А поскольку ввиду возраста и состояния здоровья пенсионерка самостоятельно защищать свои права в суде не могла, прокурор Адмиралтейского района обратился в Октябрьский районный суд Петербурга с иском в защиту ее прав. И хотя еще на стадии рассмотрения иска судом агент (ООО «Терра Азия Трэвел») возместил женщине сумму ущерба в размере более 130 тыс. рублей, решением суда заявленные прокурором требования удовлетворены, а в пользу туристки с ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» должны быть взысканы не только компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей, но и неустойка в размере более 500 тыс. рублей, а также штраф. В результате вместо потраченных на поездку 130 тыс. клиентка может получить около 700 тыс. И прокуратура обещает проконтролировать исполнение решения суда... «Однако выполнить решение суда будет возможно только в том случае, если у ответчика (ООО «Матрешка-Тур выездной туризм») найдутся средства или активы, которые можно реализовать для оплаты этих обязательств, - говорит по этому поводу юрист Александр Семенов. – Увы, но пока ситуация развивается таким образом, что по долгам «Матрешки» расплачиваются только агенты и, в перспективе, страховщики». При этом за неделю до окончания приема заявлений в реестре пострадавших по линии «Матрешки-Тур» значится уже 192 документа, а общая сумма требований превышает 22,3 млн рублей. Правда, последние из принятых первичных документов датированы только 13 июля, и не исключено, что и количество заявлений, и объем требований заметно вырастут. А ведь до 25 млн. рублей, которые по обязательствам должен возместить «Якорь», осталось совсем немного. Что касается родственной «Матрешке» компании «Аврора-БГ», здесь ажиотажа желающих получить компенсации по линии того же «Якоря» не наблюдается: на 19 июля в реестре, публикуемом на интернет-странице страховщика, значатся всего 2 заявления на сумму около 215 тыс. рублей. Если учесть, что с даты банкротства этого оператора прошло уже 10 дней, суммы в 10 млн рублей вполне хватит на компенсации всем «пакетным» туристам. /TOURBUS.RU

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