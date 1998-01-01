Новости Майя Ломидзе: «В следующем году иностранный турпоток в Россию вырастет на рекордные 20%» Пресс-конференция исполнительного директора АТОР, посвященная влиянию завершившегося ЧМ-2018 на отечественный туризм, прошла в российской столице

Пресс-конференция, посвященная туристическим итогам завершившегося в воскресенье Чемпионата мира по футболу, прошла вчера в Москве. Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, "наш чемпионат – самый дорогой по организации. Он принес России более 850 млрд рублей, что составляет около 1% ВВП. Исходя из сумм, мы почти полностью перекрыли затраты на проведение мундиаля". Также г-жа Ломидзе отметила, что в городах проведения ЧМ-2018 турпоток заметно увеличился. "В Казани более 50% гостей в течение месяца – иностранные туристы. Калининград отмечает рост иностранных гостей в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чуть меньше был прирост в столицах", — сообщила исполнительный директор АТОР. Она сообщила, что, по оценкам АТОР, в Россию на ЧМ-2018 приехало около 700 тыс. иностранных болельщиков. В городах проведения мундиаля было зафиксировано 5,7 млн дополнительных посещений, почти 49% из которых составили иностранцы. "Организация чемпионата была оценена иностранными гостями на высочайшем уровне. Подавляющее большинство болельщиков высоко оценили комфортность городской среды, гостеприимство россиян, местную гастрономию. Были развеяны многие стереотипы о России", — рассказала Майя Ломидзе. По ее словам, больше всего иностранных болельщиков приехали на ЧМ-2018 из США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании. Она добавила, что болельщики путешествовали по городам не только с целью посмотреть матчи, но и покупали на месте экскурсии, ездили в соседние города, приобретали сувениры. Так, Майя Ломидзе рассказала, что болельщики Саудовской Аравии потратили за один вечер в Москве 8 млн руб. При этом Майя Ломидзе считает, что после проведения Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение иностранного турпотока в города России. "Увеличение турпотока в Россию после ЧМ-2018 гарантировано, многие туристы хотят вернуться еще раз. За счет болельщиков и отложенного спроса число гостей по итогам 2018 года вырастет не более чем на 10% по сравнению с прошлым годом", — рассказала она. По ее прогнозам, в 2019 году поток иностранных туристов в Россию вырастет на 20% по сравнению с 2018 годом. Однако она отметила, что колоссальных цифр по турпотоку во всех городах, принимавших чемпионат, ожидать не стоит. Так, доля иностранцев в Татарстане вырастет, по ее прогнозам, на 10%, в Сочи – лишь на 3%, а вот в Петербурге – на 50%. "Естественно, не все смогут себе позволить приехать в Россию в ближайшее время снова. На этом сказывается сложная транспортная доступность, стоимость дальних авиаперевозок. Поездки без визы могут частично закрепить успех ЧМ-2018, но прежде всего будут приезжать туристы из тех стран, которые находятся в удобной транспортной доступности от России", — сказала Майя Ломидзе. Спикер добавила, что, согласно опросу во Франции, более 87% французских болельщиков вернулись бы в Россию еще раз. Майя Ломидзе также подчеркнула, что эффект Чемпионата мира для внутреннего туризма будет даже больше, чем для въездного. "Множество граждан России фактически заново открыли для себя свою страну и ее регионы", — сказала она. По ее мнению, рост экскурсионного турпотока после ЧМ-2018 будет заметен, и, возможно, отрасль увидит его уже в первые осенние каникулы. /TOURBUS.RU

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