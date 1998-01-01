Новости Горячие авиановости "Победа" намерена организовать перелеты из Москвы в Европу через Калининград/ МИД РФ предупредил о забастовках бортпроводников авиакомпаний в Италии/ "Аэроэкспресс" сообщил об изменениях в расписании на Шереметьево

"Победа" намерена организовать перелеты из Москвы в Европу через Калининград Калининградский аэропорт Храброво и авиакомпания "Победа" планируют организовать перелеты из Москвы в Европу через Калининград, сообщил гендиректор аэропорта Александр Корытный журналистам. "В октябре в осенне-зимнем расписании мы начнем реализацию проекта трансферного хаба совместно с авиакомпанией "Победа". Она будет привозить в Храброво московских пассажиров из Внуково, забирать калининградских и затем доставлять их в различные города Западной Европы. На сегодня планируется, что это будут Париж, Рим, Женева и Лондон", — сказал г-н Корытный. По его словам, перед Храброво стоит задача снизить время стоянки в аэропорту — она не должна занимать больше одного часа. На первом этапе данного проекта "Победа" будет летать в Калининград только из Москвы, но затем рассмотрит варианты прилета в Храброво из других городов России. МИД РФ предупредил о забастовках бортпроводников авиакомпаний в Италии В Италии 21 июля пройдет 24-часовая забастовка бортпроводников итальянских авиакомпаний Blue Panorama Airlines, Air Italy и испанской Vueling, а также работников аэропортов городов Реджо-ди-Калабрия и Болонья, сообщает в четверг ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). "В Италии 21 июля пройдет 24-часовая забастовка бортпроводников авиакомпаний Blue Panorama Airlines, Air Italy и Vueling, а также работников аэропортов городов Реджо-ди-Калабрия и Болонья. Возможны задержки или отмены рейсов", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ. По данным местных СМИ, сотрудники авиакомпаний бастуют против трудовых договоров, ущемляющих их права, организации жестких условий труда, а также из-за сокращения рабочих мест. Кроме того, в это же время планируется забастовка железнодорожников. «Аэроэкспресс» сообщил об изменениях в расписании на Шереметьево Компания «Аэроэкспресс» сообщила об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении с 22 по 30 июля в связи с проведением плановых работ на Савеловском направлении железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта Окружная. Так, в ночь с 22 на 23, с 23 на 24, с 24 на 25, с 25 на 26, с 26 на 27, с 27 на 28, с 28 на 29, с 29 на 30 и с 30 на 31 июля будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево. В указанные даты поезда отправлением в 00:30 из Москвы и из аэропорта проследуют с изменённым графиком. Ряд изменений в расписании также произойдет вечером 28 июля. Некоторые рейсы будут отменены. Утром 29 июля произойдет отмена поездов отправлением в 05:30 и 06:00 из Москвы, а также поезда отправлением в 05:00 из Шереметьево. Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8-800-700-33-77, а также у сотрудников компании в терминалах. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка