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Большой фестиваль Италии снова пройдет в Москве

На два летних дня столичный парк вновь станет «воротами» в яркую, вкусную и веселую Италию

28-29 июля в саду Эрмитаж в Москве пройдет уже Второй Большой фестиваль Италии/Grand Italia Fest, организованный Национальным агентством Италии по туризму ENIT при поддержке посольства Италии в Москве. На два дня парк снова станет «воротами» в яркую, вкусную, шумную и веселую Италию.

На главной сцене фестиваля выступят артисты и исполнители из России и Италии, специально приглашенные на фестиваль. Итальянская опера и любимая всеми итальянская эстрада вживую будут звучать все выходные. Меццо-сопрано итальянского органного фестиваля Assoziazione Organistica Picena Диляра Муравицкая и баритон Александр Полковников исполнят известные арии итальянской оперы.

С сольными концертами выступят певец и музыкант-виртуоз Альберто Чикарелли и известный итальянский певец Сон Паскаль. Несколько сетов сыграют российские группы Fortuna Brass band и кавер-группа Mikki LAngelo.

А вечером на большом экране можно будет посмотреть новые итальянские комедии.

Старт фестивалю даст парад знаменосцев. Этот жанр возник после первых реконструкций рыцарских турниров в середине прошлого века в городе Ареццо. В средние века знаменосцы со стягами и гербами рыцарей играли видную роль в военных походах, процессиях и торжествах. Сейчас жанр вырос в отдельный вид уличного искусства.

«Игры флагов», как их называют, динамичное и незабываемое зрелище, объединяющее музыку, акробатику и хореографию. На фестивале в Москве выступит один из самых известных коллективов Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano.

Отдельная зона будет посвящена итальянской ферме - часть парка преобразится и станет копией канонических тосканских пейзажей с ее колоритными жителями и веселыми развлечениями. Здесь можно будет сделать отличные снимки на фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда. Там же будет установлена и давильня винограда.

Примерить на себя роль героя Челентано из фильма «Укрощение строптивого» смогут все желающие – их ждут бочка, виноград и музыка. Лучшие «давильщики» получат призы от организаторов.

На соседнем Mercato можно будет приобрести фермерские продукты и традиционные итальянские товары - оливковое масло, сыры, оливки, вяленые томаты, оригинальную пасту ручной работы, кондитерские изделия, конфеты, печенье и натуральную косметику итальянских марок, использующих старинные аптекарские рецепты.

Основной точкой притяжения станет, разумеется, зона итальянской кухни. Паста, пицца, ризотто, настоящее итальянское мороженое, десерты и кофе самого лучшего качества можно будет отведать на стилизованной итальянской улочке и на Piazza del Gusto.

Не пропустите хит итальянской кухни – итальянскую пьядину - круглую лепешку с разными начинками, традиционную для кухни региона Эмилия-Романья. Свежие, хрустящие и сочные лепешки будут выпекать прямо при вас.

Оценив разные блюда итальянской кухни, можно будет попробовать приготовить их самостоятельно в рамках кулинарных мастер-классов. Шеф-повара из Италии и московских итальянских ресторанов поделятся секретами приготовления ризотто, пасты и лазаньи. А как приготовить настоящую итальянскую пиццу, расскажет специально приглашённый пиццайоло.

Ценители эксклюзивных вещичек смогут приобрести уникальные винтажные вещи из Италии – посуду, украшения, аксессуары и предметы интерьера на настоящем итальянском Vintage Bazar.

Италия и fashion - такие же неделимые понятия, как и Италия и пицца. И в этом году на фестивале пройдет несколько fashion-показов. Итальянский дом CNA Federmoda привозит последние коллекции модных итальянских брендов специально на фестиваль – Colb, Landy Fancy, Mori Castello, Luisa Maria Lugli, Green Coast, Atelier Barbara Montagnoli пройдут по подиуму в саду Эрмитаж.

В зоне Italia D'Arte пройдут вернисаж и мастер-классы по живописи. Вдохновение будем черпать у великих итальянских мастеров и осваивать пейзажную технику позднего Ренессанса.

В Libreria/ Литературной зоне будет организован бук-кроссинг, так что на фестиваль смело можно захватить несколько книг и обменять их на что-то новое. К обмену принимаются любые авторы и жанры; книги должны быть либо на итальянском языке о чем угодно или на русском – об Италии. Помимо этого, можно будет приобрести учебную литературу по итальянскому языку и записаться на курсы.

Итальянская школа, организованная Centro Italiano, будет работать все дни фестиваля. Преподаватели из Италии в игровой форме раскроют гостям истинный смысл итальянского приветствия, шуток, актуальных фраз и, конечно, итальянских жестов.

Еще лучше узнать Италию можно будет, послушав итальянских и российских спикеров в Лектории.

Запланировать свое следующее путешествие в Италию гости смогут здесь же на Travel-Маркете. В дни фестиваля для всех гостей будут действовать специальные предложения по организации поездки.

В Морской зоне фестиваля гостей ожидает сюрприз. Все желающие смогут примерить на себя роль капитана настоящей большой яхты, постояв за штурвалом и освоив азы навигации.

Маленькие гости тоже не останутся без внимания. Для них предусмотрена зона «Италия для детей» – еще один довод в пользу того, чтобы отправиться на фестиваль всей семьей. Веселые мастер-классы, анимация, конкурсы и интересные задания, которые познакомят детей с итальянскими традициями.

Также гостей фестиваля ждут яркие фотозоны, фотовыставка, где будут представлены все регионы Италии и многое-многое другое.

Ждем всех в саду «Эрмитаж» 28 и 29 июля. Вход свободный.

Официальное открытие Grand Italia Fest - 28 июля в 14:00 на Главной сцене сада «Эрмитаж».



