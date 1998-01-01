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19 июля
Отели Абу-Даби станут доступнее
Наши эксперты комментируют решение властей эмирата о снижении туристических и гостиничных налогов
По информации, предоставленной нам туристическим департаментом эмирата Абу-Даби, исполнительный совет Абу-Даби утвердил положение о сокращении туристических налогов с 6% до 3.5% и муниципальных налогов с 4% до 2%. Также Совет одобрил уменьшение муниципального сбора на гостиничные номера с 15 дирхамов до 10 дирхамов. Данные изменения вступили в силу уже с 1 июля.
В связи с этими изменениями г-н Мохамед Халифа Аль Мубарак, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, отметил: "Решение Исполнительного совета принять предложение, выдвинутое Департаментом культуры и туризма Абу-Даби, о снижении туристических и муниципальных сборов повысит конкурентоспособность международного туризма эмирата путем укрепления ценностного предложения Абу-Даби и поощрения инвестиций в гостиничный и туристический секторы.
Гостиничные учреждения Абу-Даби смогут в дальнейшем отмечать высокие показатели загруженности по сравнению с региональными и глобальными туристическими рынками.
Благодаря этому решению развитие отельной инфраструктуры сможет достичь нового уровня в соответствии с постоянно увеличивающимися в количестве культурными и развлекательными объектами эмирата. Эта мера также даст дополнительный импульс на ключевых туристических рынках Абу-Даби как направления и повысит уровень заполняемости отелей».
Как отметил г-н Аль Мубарак, «принятие данного положения повысит привлекательность Абу-Даби для инвесторов и поддержит развитие дополнительных туристических проектов и гостиниц. Это также укрепит позиции эмирата как ведущего туристического направления для бизнеса и отдыха.
С учетом того, что сборы в настоящее время стали минимальны и имеют ограниченное влияние на конечную стоимость проживания, мы надеемся, что это поможет укрепить положение эмирата как предпочтительного места для туристов со всего региона и за его пределами».
Пресс-служба туроператора ANEX Tour сообщила, что в компании позитивно восприняли новость о снижении цен в отелях эмирата. По словам компании, «средняя продолжительность тура в Абу-Даби у наших клиентов 5-7 ночей. Там достаточно разнообразная отельная база: имеются как бюджетные отели, так и люксовые. К примеру, в этом году открываются новые отели сети Rixos и Jumeira, в которых сервис предоставляется на высшем уровне.
Кроме того, даже до нынешнего решения властей эмирата местные отельеры предоставляли нашим компаниям множество акций и СПО, что неизменно являлось привлекающим фактором для туристов».
В свою очередь, Регина Савина, менеджер направления ОАЭ компании «ВАНД Интернэшнл», в беседе с нами отметила: «Сейчас отели и авиакомпании предоставляют большие скидки на ОАЭ. Поскольку лето там очень жаркое, это дополнительный стимул для привлечения туристов. Эта ситуация повторяется каждый год начиная с мая до сентября. Стоит отметить, что, несмотря на жару, все отели Абу-Даби прекрасно заполняются и у нашей компании даже летом есть спрос на это направление, хотя, конечно, и не очень высокий.
А решение о снижении налогов, конечно, придаст спросу дополнительный стимул».
/TOURBUS.RU
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