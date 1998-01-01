Новости «Натали Турс» - развитие событий За границей остается около двухсот туристов «Натали»/ Выплаты компенсаций так и не начались/ Владимир Воробьев рассказал журналистам и турагентам, как он надеется «разрулить» создавшуюся ситуацию

Туроператор "Натали Турс" по-прежнему не выплачивает компенсации туристам после единственной выплаты 4 июля в размере 800 тыс. рублей. Об этом вчера в ходе пресс-конференции в Москве сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Клиенты и турагенты "Натали Турс" находятся сейчас в сложной ситуации, потому что должен идти процесс компенсации, но, по нашим данным, они еще не выплачиваются. Компания по-прежнему действует, пытается выйти из этого штопора, но тактика "Натали Турс" с каждым днем становится все более неясной", — рассказала она. По словам г-жи Ломидзе, туристы понимают, что «положение на туристическом рынке стабильное, и эта ситуация связана конкретно с туроператором». Также она добавила, что нет смысла пикетировать у офиса оператора, необходимо решать такие вопросы в правовом поле. Кроме того, г-жа Ломидзе сообщила, что сейчас за границей остается порядка 200 туристов "Натали Турс" и "последние туристы вернутся в Москву в ближайшее воскресенье". Между тем, президент «Натали Турс» Владимир Воробьев дал большое интервью «Российской газете», в котором вновь изложил свое видение ситуации и дальнейшего развития событий. По словам г-на Воробьева, «прежде всего, мы принимаем материалы от туристов и агентств, формируем реестр, чтобы оценить размер несчастья. Потом, когда появится такая возможность, мы сможем приступить к выплатам», – сказал он. Г-н Воробьев добавил, что еще одним направлением выхода из создавшейся ситуации стала оптимизация компании: «Нам необходимо сжаться, чтобы пережить сегодняшнюю ситуацию. Это значит, что идет оптимизация персонала, какие-то офисы закрываются – так мы концентрируемся на антикризисной деятельности». «Третьим направлением я занимаюсь сейчас сам. Для того, чтобы вернуть деньги туристам, нам нужно перезапустить работу. Соответственно, чтобы это сделать, необходимо найти финансы. Не смогу сейчас назвать объем финансирования, так как оценка ситуации пока только ведется. Я встречаюсь с различными заинтересантами, которым предлагаю войти в бизнес, предоставить нам коммерческие кредиты, чтобы "Натали Турс" смогла начать свою деятельность еще раз», – рассказал президент компании. Кроме того, как сообщает сегодня РСТ, в понедельник группа туристов и турагентов «прорвалась» в офис и встретилась с г-ном Воробьевым. В ходе недолгой беседы, по словам ее участников, г-н Воробьев, в частности, заявил: «У нас сейчас два варианта. Один вариант – это то, чего вы все, наверное, добиваетесь – вынудить нас написать заявление о прекращении деятельности и направить вас в страховую. Сколько вы там сможете денег получить, я затрудняюсь сказать, потому что в настоящий момент мы приняли уже порядка шести тысяч заявлений… Для тех, кто добьется компенсации, к сожалению, это будут не очень большие деньги. Поэтому мы сейчас стараемся, идем по второму варианту. Агентам дали возможность переоформить те деньги, которые сейчас зависли, на некие гарантийные обязательства с нашей стороны воспользоваться туристическими поездками начиная с 1 апреля следующего года. Еще вариант: мы продолжаем формировать реестр заявлений, предполагаем запустить через некоторое время туроператорскую деятельность, в том числе на кредитные деньги или на деньги инвесторов, и это позволит вернуть вам полную стоимость. Если, конечно, к тому времени нас не забросают судами и мы не начнем их проигрывать, а скорей всего, начнем, потому что, в общем-то, факты налицо. И тогда мы будем вынуждены вернуться к первому варианту». Отметим также, что, по информации СМИ, вчера директор Департамента культуры правительства РФ Петр Скороспелов провел еще одно совещание по ситуации на туристическом рынке – предыдущее состоялось 4 июля, когда глава «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннуляции всех проданных туров. О результатах этого совещания пока что ничего не сообщается. /TOURBUS.RU

Теги: "Натали Турс", Владимир Воробьев, Банкротства туроператоров, Турагентства, Фингарантии Назад к списку новостей

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