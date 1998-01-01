Тунис сменил Кипр в ТОП-3 летних предпочтений жителей Северной столицы

Минувшая половина летнего сезона 2018 года уже позволяет говорить о том, что в первой пятерке «пляжных» направлений отдыха в Петербурге произошли некоторые изменения, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Сведения из различных источников показывают, что неизменным лидером на пляжных направлениях-2018 в Северной столице была и остается Турция - на нее приходится около35% продаж. Причем свои позиции это направление не только не теряет, а даже укрепляет, постепенно, месяц за месяцем, прибавляя 1-2% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

А вот вторым в нынешнем сезоне, по оценкам представителей сферы туризма, вместо прошлогоднего Кипра в Питере стал Тунис, на долю которого этим летом приходится 11-13% продаж.

Третье место, как и следовало ожидать, занимает Россия - несмотря на некоторый пессимизм весны, она прочно удерживает за собой объем продаж в 9-10%.

Кроме этих направлений, в пятерку лидеров «пляжного» туризма в городе на Неве входят Кипр и Греция: в эти страны операторы и их агенты реализуют 7-8% туров.

Несмотря на рокировку Туниса и Кипра, в целом верхушка рейтинга предпочтений петербуржцев по части «пляжного» отдыха год от года меняется мало: на первую пятерку, как и в прошлом году, приходится свыше двух третей продаж, а ближайшие преследователи (Болгария, Италия, Испания и т. д.) значительно отстают как в процентном отношении, так и в объемах.

«В целом продажи «пляжного» отдыха идут несколько хуже, чем можно было бы ожидать, - оценивает ситуацию руководитель представительства «РоссТур» на Северо-Западе РФ Дмитрий Мазаников. – Возможно, сказалось влияние ЧМ-2018, однако, скорее всего, нужно вести речь о нехватке платежеспособных клиентов. И лидерство таких направлений, как Турция, Тунис и Россия, на мой взгляд, это только подтверждает: по ним средний чек ниже, чем по подавляющему большинству европейских».

Данные турагентов подтверждают, что в этом есть логика: недельная поездка на Юг России, в среднем, обходится петербуржцу в 30-31 тыс. рублей, тур в Тунис «тянет» на 35-36 тыс., а Турция стоит около 44-45 тыс.

При этом соревноваться с этими цифрами даже в пределах первой пятерки может разве что Греция, в которой среднестатистический недельный отдых стоит 45-47 тыс. рублей. А вот Кипр по понятным причинам из этой ценовой категории выпадает: там аналогичный по стоимости превышает 50 тыс. рублей.

«С точки зрения большей части клиентов 50 тыс. – некий рубеж, за который они ступать не готовы, - считает руководитель компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Если учесть, что средняя заработная плата в Петербурге, по данным вакансий, составляет сейчас менее 45 тыс., туристов можно понять: это больше их среднемесячных доходов.

Поэтому если паре клиентов предлагается тур ценой более 100 тыс., нередко они от него отказываются, пытаясь найти что-то подешевле. А если не находят, могут и вообще никуда не поехать…».

Примерно той же точки зрения придерживается и менеджер компании «Поехали!» Марина Делицой. «Как и всегда, массовый клиент хочет незадорого поехать туда, где может получить максимум услуг и качества, - констатирует она. – И тут с Турцией конкурировать почти невозможно – «все включено». Тунис, который в последнее время многое сделал для развития этой же системы, тоже в выигрыше, а «пляжная» Россия, которой в этом году повезло с погодой, в первую очередь интересна тем, кто не хочет или не может ехать за границу.

Увы, но в этом сезоне Европа, включая даже такие страны как Кипр, Греция и Италия, пока не на пике спроса – отдыхать там дороже и надо оформлять визу, которая тоже стоит денег».

/TOURBUS.RU