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Accor открыл свой первый отель в Ульяновске

С открытием гостиницы «ibis Ульяновск» на 117 номеров Accor Hotels расширяет присутствие в России до 23 городов

Группа Accor Hotels сообщила об открытии первого отеля под брендом ibis в Ульяновске. Отель станет первой гостиницей сегмента «эконом» под международным брендом в Заволжском районе города. С открытием нового «ibis Ульяновск» Accor Hotels расширяет географическое присутствие в России до 23 городов.

Трехзвездочный отель ibis расположен в престижном районе Нового города, на проспекте Ленинского Комсомола, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, торговых центров и других объектов городской инфраструктуры, всего в семи километрах от аэропорта «Ульяновск - Восточный», до которого гости смогут доехать за 15 минут.

«Ibis Ульяновск» предлагает 117 номеров, оформленных в фирменной концепции бренда ibis, и гарантирует гостям высочайший уровень обслуживания в соответствии с международными стандартами бренда. Современные стильные номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха и отличаются превосходной свето- и звукоизоляцией.

Также в инфраструктуру нового отеля входит ресторан ibis Kitchen и общественные пространства для общения и развлечений.

Как и все отели Accor Hotels, новый ibis позаботился о гостях с ограниченными физическими возможностями. Для их удобства в отеле созданы необходимые условия, включая специально оборудованные номера. На территории всей гостиницы будет работать бесплатный Wi-Fi.

Дизайн нового отеля разработан московским бюро Sundukovy Sisters с учетом индивидуальных особенностей города.

На территории Ульяновска располагается авиастроительный завод «Авиастар», поэтому дизайнеры использовали авиатематику в принтах в лобби и ресторане. «Интересно, что один из принтов – фото реальной сборки самолета, а остальные – это чертежи», – уточняют Ирина и Ольга Сундуковы.

При входе в отель расположена необычная конструкция – ангар для самолетов. Ресторан поделили на три зоны – буфет, отгороженный деревянными стойками, основной зал и аэрозона с синим потолком и принтом самолетов.

Как отметил Алексис Деларофф, региональный директор Accor Hotels в России, странах СНГ и Грузии, «бренд ibis – один из самых узнаваемых гостиничных брендов сегмента «эконом» в мире, отпраздновавший в этом году свое 20-летие. Несмотря на доступную стоимость номеров, каждый отель бренда ibis гарантирует внимательность к своим гостям и их обслуживание на самом высоком уровне, а также обеспечивает им новый уровень комфорта: инновационные постельные принадлежности, удобные и отлично оборудованные номера, современный и уютный интерьер.

Бренд ibis хорошо известен по всему миру, поэтому, уверен, появление нового отеля данного бренда в Ульяновске станет дополнительным аргументом в пользу размещения в нем бизнес-партнеров компаний, располагающихся в промышленной зоне «Заволжье» и Портовой особой экономической зоне. Благодаря высочайшему уровню обслуживания, удачному расположению и современным гостиничным услугам отель придется по вкусу как деловым путешественникам, так и путешественникам, предпочитающим комфортный отдых по невысокой цене».

/TOURBUS.RU