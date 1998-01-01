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18 июля
В Эмиратах появится Tax Free
Эксперты обсуждают, наcколько заинтересует наших туристов вводимая в ОАЭ система автоматизированного возврата туристам суммы НДС за сделанные в стране покупки
Кабинет министров ОАЭ планирует запустить систему Tax Free в стране начиная с IV квартала 2018 года. НДС на товары в ОАЭ составляет всего 5%, так что сумма возврата будет существенна в основном для товаров класса luxury.
При этом система Tax Free не будет распространяться на туристов из соседних стран - Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара и Кувейта.
Между тем, по информации АТОР, в Федеральном налоговом управлении ОАЭ (FTA) сообщили об условиях и порядке возмещения НДС выезжающим из страны туристам за сделанные в Эмиратах покупки. Интересные подробности – в материале «Вестника АТОР».
Согласно заявлению налоговой администрации ОАЭ, в аэропортах и других пограничных пунктах будут обустроены специально обозначенные зоны, в которых туристы смогут получить назад НДС со сделанных ими в период пребывания в стране покупок.
При этом в этих зонах будет отсутствовать персонал – вся процедура возврата НДС будет полностью автоматизирована с помощью специальных электронных терминалов.
В FTA пояснили, что возврат НДС будет производиться только за товары, приобретенные у ритейлеров, зарегистрировавшихся в специальной электронной системе FTA, которая должна быть запущена «уже вскоре». Халед Али Аль-Бустани, глава FTA, сообщил, что оператор системы Tax Free в ОАЭ должен будет подписать соответствующие соглашения с местными ритейлерами, предоставив им соответствующие программно-аппаратные средства для подключения к системе FTA для учета возврата НДС.
Предполагается, что такая система будет получать данные непосредственно в режиме онлайн из торговых точек – с кассовых аппаратов, подключенных к интернету, и POS-терминалов. К системе может присоединиться любой розничный торговец.
Система Tax Free заработает во всех пунктах пропуска ОАЭ – аэропортах, морских портах и наземных пунктах таможенного и пограничного контроля.
Комментируя нашему порталу эту новость, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ Тур», отметил: «С 1 января этого года в ОАЭ действительно впервые был введён налог на добавленную стоимость в размере 5%. Это уже привело к незначительному повышению цен, в том числе и на традиционно привлекательные товары для любителей шопинга в ОАЭ.
По аналогии с большинством других стран мира, возвращающим туристам НДС при покупке товаров в стране с целью их последующего вывоза, ОАЭ приняли решение о введении системы Tax Free.
При этом программы в ОАЭ, которые мы предлагаем, нельзя назвать «шопинг-турами». Шопинг для наших туристов – это скорее попутное занятие в свободное от отдыха время.
Ведь у них, как правило, недостаточно для этого времени дома. Да и ряд товаров, предлагаемых в ОАЭ, не всегда можно найти в России, либо он у нас существенно дороже.
Я думаю, что это нововведение может привлечь внимание к шопингу в ОАЭ, особенно в период традиционных летнего и зимнего торговых фестивалей. В любом случае, это весьма позитивное решение».
В свою очередь, Регина Савина, менеджер направления ОАЭ компании «Ванд Интернэшнл», заметила в беседе с нами: «Сейчас в Эмиратах как раз проходит шопинг-фестиваль с большими скидками. Понятно, что это привлекает многих. Вопрос, однако, в том, от какой именно суммы покупки туристам будут возвращать эти 5%».
/TOURBUS.RU
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