Новости Skytrax назвал лучшие авиакомпании мира Лучшей авиакомпанией года признана Singapore Airlines, а «Аэрофлот» в шестой раз получил World Airline Awards как лучший перевозчик Восточной Европы

Вчера в большом бальном зале лондонского отеля The Langham прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии World Airline Awards. Премия World Airline Awards существует с 1999 года и ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. На звание лучших в 2018 году претендовали 335 авиакомпаний. Победители традиционно были определены по итогам исследования удовлетворенности пассажиров. В голосовании, длившемся с августа 2017 года по май 2018-го, приняли участие несколько миллионов пассажиров из более чем ста стран. В ходе анкетирования оценивались свыше 40 показателей уровня сервиса.



На этот раз уже четвертый раз в истории лучшей авиакомпанией года была признана Singapore Airlines. По итогам прошлого года авиакомпания занимала в рейтинге второе место. Прошлогодний победитель Qatar Airways в этом году стал вторым. Третье и четвертое место в этом году сохранили японская ANA (All Nippon Airways) и Emirates (ОАЭ) соответственно. В топ-10 также попали авиакомпании EVA Air (Тайвань), Cathay Pacific (Гонконг), Lufthansa (Германия), Hainan Airlines (КНР), Garuda Indonesia и Thai Airways. Места с 11-го по 20-е выглядят следующим образом: Qantas (Австралия), SWISS (Швейцария), JAL (Япония), China Southern, Etihad Airways (ОАЭ), Austrian Airlines, Air New Zealand, Turkish Airlines, KLM (Нидерланды) и Hong Kong Airlines. Российский "Аэрофлот" занял в мировом рейтинге 23-е место (год назад 30-е, в 2016 году – 40-е, в 2015 году – 46-е), в европейском – шестое. Это лучший результат нашего перевозчика в истории. S7 Airlines расположилась на 98-м месте (год назад компания заняла 95-е место). Кроме того, "Аэрофлот" в шестой раз подряд стал лучшим перевозчиком Восточной Европы, а также победил в номинации "Питание в премиальном эконом-классе". Компания также заняла шестое место в номинации "Лучший премиальный эконом-класс" и четвертое место в номинации "Лучшее кресло премиального эконом-класса". "Аэрофлот" также занял девятое место в списке перевозчиков, добившихся наибольшего прогресса за год. Первое место среди европейских авиакомпаний заняла Lufthansa. Лучшей авиакомпанией Африки названа Ethiopian Airlines, Азии – Singapore Airlines, Индии и Центральной Азии – Air Astana, Китая – Hainan Airlines, Центральной Америки – Copa Airlines, Северной Америки – Air Canada, Южной Америки – Avianca, Ближнего Востока – Qatar Airways, Австралии и Океании – Qantas. В номинации "Лучшая бюджетная авиакомпания мира" в десятый раз подряд победа досталась Air Asia. Лучшей бюджетной авиакомпанией Европы названа Norwegian. Среди региональных авиакомпаний лучшей вновь стала Bangkok Airways. Победа в номинации "Лучшая чартерная авиакомпания" досталась канадской Air Transat, "Лучшая мультимедийная развлекательная система на борту" – Emirates, "Лучший экипаж" – Garuda Indonesia. Thai Airways заняла в мировом рейтинге первое место как компания с лучшим эконом-классом, Air New Zealand – лучшим эконом-классом премиум, Qatar Airways – лучшим бизнес-классом, Singapore Airlines – лучшим первым классом. Самое лучшее питание в эконом-классе у Thai Airways, в эконом-классе премиум – Singapore Airlines, бизнес-классе – Austrian Airlines, в первом классе – Air France. В номинации "Лучший авиационный альянс" первое место занял Star Alliance. «Аэрофлот» неуклонно пополняет свою коллекцию «авиационных Оскаров», — заявил после вручения наград генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Нынешний набор наград World Airline Awards от агентства Skytrax показывает, что наша авиакомпания стабильно поддерживает качество сервиса на высоком международном уровне. Более того, «Аэрофлот» уверенно конкурирует с самыми мощными игроками глобальной отрасли по одному из ключевых показателей — качеству и разнообразию бортового меню. Получить эту премию — высокая честь для любой авиакомпании мира. Для «Аэрофлота» это еще и стимул к тому, чтобы стать еще лучше, еще популярнее, во всех отношениях удобнее для пассажиров, забота о которых — наш высший приоритет». «Получить столь престижную награду в девятый раз подряд – большая честь для нас, – отметил в свою очередь Пиа Карху, старший вице-президент Finnair по обслуживанию клиентов. – Эта премия, которая присуждается по итогам опроса пассажиров, служит лучшей оценкой огромных усилий всей нашей команды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить высочайший уровень комфорта и безопасности на наших рейсах, и Skytrax World Airline Awards подтверждает, что мы придерживаемся верной стратегии». /TOURBUS.RU

