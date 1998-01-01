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18 июля
Визовые новости

Законопроект, позволяющий  туристам с FAN-ID посещать Россию без визы до конца года, внесен в Госдуму/ Георгий Полтавченко предложил выдавать туристам, прилетающим в Петербург, трехдневные электронные визы/ Срок безвизового въезда граждан 80 стран в Белоруссию будет продлен


Законопроект, позволяющий  туристам с FAN-ID посещать Россию без визы до конца года, внесен в Госдуму

Поправки в действующее законодательство, позволяющие болельщикам завершившегося на этой неделе в России чемпионата мира по футболу вновь посетить РФ до конца года без оформления визы, были внесены во вторник в Госдуму, сообщил "Интерфакс"  со ссылкой на одного из авторов этой законодательной инициативы, спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Соответствующая поправка вносится в статью 7 Федерального закона "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Действующий закон дополняется нормой, согласно которой в период до 31 декабря 2018 года включительно въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, "осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года".

Как уточняется в пояснительной записке, принятие этого закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

 

Председатель Госдумы обратил внимание на то, что в минувший понедельник вопрос о необходимости такой законодательной инициативы обсуждался на заседании Совета Думы и была достигнута договоренность оперативно подготовить и принять поправку в действующий закон.

Ранее Владимир Путин заявил, что иностранным болельщикам, которые имеют Fan-ID, РФ сделает многократный безвизовый въезд до конца 2018 года.

 

Георгий Полтавченко предложил выдавать туристам, прилетающим в Петербург, трехдневные электронные визы

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предлагает подумать о введении электронных виз для туристов, прибывающих в Северную столицу на три дня самолетом.

В интервью "Интерфаксу" г-н Полтавченко отметил необходимость дальнейшего использования опыта электронного учета туристов, примененного в РФ в период чемпионата мира по футболу.

 

"С учетом успешной работы FAN-ID будет уместно вновь поставить перед федеральным центром вопрос о выдаче электронных виз туристам. Думаю, вполне можно было бы попробовать выдавать их на три дня иностранцам, прибывающим в наш город воздушным путем", — сказал губернатор.

  

Срок безвизового въезда в Белоруссию будет продлен

Срок пребывания иностранных граждан в Белоруссии без визы будет увеличен, соответствующий проект указа президента находится на финальной стадии рассмотрения, сообщил МИД страны во время онлайн-конференции в Facebook.

 

"Эта тема весьма актуальна. В настоящее время на финальной стадии находится соответствующий проект указа президента Республики Беларусь о продлении срока пребывания иностранных граждан на территории нашей страны, прибывающих через пограничный пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск", — ответил МИД на соответствующий вопрос во время проводимого на странице ведомства в Facebook "консульского дня" в режиме онлайн.

 

В начале апреля заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Михаил Портной сообщил, что безвизовый режим для иностранцев, которые прибывают в Беларусь через аэропорт "Минск", планируется увеличить до 10 дней.

В конце 2017 года Белоруссия приняла решение о безвизовом въезде граждан 80 государств (в том числе стран Евросоюза, Бразилии, Индонезии, США, Японии) на срок не более 5 дней с целью развития туризма и делового общения.

/TOURBUS.RU


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