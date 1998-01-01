Новости Визовые новости Законопроект, позволяющий туристам с FAN-ID посещать Россию без визы до конца года, внесен в Госдуму/ Георгий Полтавченко предложил выдавать туристам, прилетающим в Петербург, трехдневные электронные визы/ Срок безвизового въезда граждан 80 стран в Белоруссию будет продлен

Законопроект, позволяющий туристам с FAN-ID посещать Россию без визы до конца года, внесен в Госдуму Поправки в действующее законодательство, позволяющие болельщикам завершившегося на этой неделе в России чемпионата мира по футболу вновь посетить РФ до конца года без оформления визы, были внесены во вторник в Госдуму, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на одного из авторов этой законодательной инициативы, спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Соответствующая поправка вносится в статью 7 Федерального закона "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Действующий закон дополняется нормой, согласно которой в период до 31 декабря 2018 года включительно въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, "осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года". Как уточняется в пояснительной записке, принятие этого закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета. Председатель Госдумы обратил внимание на то, что в минувший понедельник вопрос о необходимости такой законодательной инициативы обсуждался на заседании Совета Думы и была достигнута договоренность оперативно подготовить и принять поправку в действующий закон. Ранее Владимир Путин заявил, что иностранным болельщикам, которые имеют Fan-ID, РФ сделает многократный безвизовый въезд до конца 2018 года. Георгий Полтавченко предложил выдавать туристам, прилетающим в Петербург, трехдневные электронные визы Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предлагает подумать о введении электронных виз для туристов, прибывающих в Северную столицу на три дня самолетом. В интервью "Интерфаксу" г-н Полтавченко отметил необходимость дальнейшего использования опыта электронного учета туристов, примененного в РФ в период чемпионата мира по футболу. "С учетом успешной работы FAN-ID будет уместно вновь поставить перед федеральным центром вопрос о выдаче электронных виз туристам. Думаю, вполне можно было бы попробовать выдавать их на три дня иностранцам, прибывающим в наш город воздушным путем", — сказал губернатор. Срок безвизового въезда в Белоруссию будет продлен Срок пребывания иностранных граждан в Белоруссии без визы будет увеличен, соответствующий проект указа президента находится на финальной стадии рассмотрения, сообщил МИД страны во время онлайн-конференции в Facebook. "Эта тема весьма актуальна. В настоящее время на финальной стадии находится соответствующий проект указа президента Республики Беларусь о продлении срока пребывания иностранных граждан на территории нашей страны, прибывающих через пограничный пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск", — ответил МИД на соответствующий вопрос во время проводимого на странице ведомства в Facebook "консульского дня" в режиме онлайн. В начале апреля заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Михаил Портной сообщил, что безвизовый режим для иностранцев, которые прибывают в Беларусь через аэропорт "Минск", планируется увеличить до 10 дней. В конце 2017 года Белоруссия приняла решение о безвизовом въезде граждан 80 государств (в том числе стран Евросоюза, Бразилии, Индонезии, США, Японии) на срок не более 5 дней с целью развития туризма и делового общения. /TOURBUS.RU

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