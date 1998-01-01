Ленинградская область сделала ставку на экотуризм

Четырнадцатого июля сборная команда трёх ведущих подготовку кадров в сфере туризма вузов Петербурга впервые отправилась по новому экологическому маршруту «Война и мир. Красная Горка». Однако он не имеет никакого отношения к знаменитому литературному произведению, а его культурологическая часть «привязана» не к творчеству Льва Толстого, а к жизни и произведениям натуралиста и детского писателя Виталия Бианки.

Проект оказался лучшим из программ регионального этапа Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут», инициаторами которого стали Министерство культуры РФ и Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы», а его основной целью является популяризация здорового образа жизни и развитие маршрутов экологического туризма в России.

Началась программа «Война и мир» с экосубботника на «поляне Бианки», и за время маршрута (он длится три дня и две ночи) команда из 15 человек, в состав которой входят студенты, фотографы, краеведы и инструкторы по туризму, познакомились с побережьем Финского залива в районе поселка Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти. А в числе изученных участниками похода «интересностей» оказались природный заповедник им. Виталия Бианки, форт «Красная Горка» и батарея «Серая лошадь».

Как считает заместитель председателя Комитета Ленинградской области по туризму Римма Сачунова, появление нового маршрута волне вписывается в программу развития отрасли в регионе. «Под «зеленым маршрутом» обычно понимают экологические тропы с привлекательными для туристов местами природного и культурного наследия, – говорит она.

- Их популярность в последнее время растет, поскольку уникальный краеведческий, исторический и природный потенциал создает синергетический эффект для туриста, путешествующего по такому маршруту. А богатейшие экологические и историко-культурные ресурсы нашего края делают развитие этого вида туризма в Ленобласти очень перспективным».

В свою очередь, директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская полагает, что «всероссийский конкурс «Зелёный маршрут» поможет привлечь внимание экспертов и активных путешественников к теме развития экотуризма и пеших туристических маршрутов как по всей России, так и в Ленинградской области».

«В этой сфере сейчас возникает немало вопросов, связанных с ее работой, - считает она. – Начиная от экономической отдачи такого вида туризма для региона и до обеспечения безопасности посещающих такие маршруты групп, прежде всего детских. Однако значение подобных путешествий, включающих в себя активность, физическое оздоровление и при этом знакомство с историко-культурным наследием, очень велико, а высокий потенциал нуждается в достойном раскрытии».

Конкурс «Зелёный маршрут» носит статус всероссийского, и его финальная часть состоится в Москве: из представленных регионами маршрутов-победителей выберут три лучших экомаршрута России.

При этом победителей федерального этапа конкурса ждет не совсем обычный приз: в случае первенства они получат возможность отправиться в один из регионов России и пройти маршрут, разработанный соперниками.

/TOURBUS.RU