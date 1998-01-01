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Венгрия упрощает получение виз для российских гостей фестиваля Sziget-2018

В этом году российский турпоток в Венгрию уже вырос на рекордные 77%

Как сообщили нашему порталу в посольстве Венгрии в России, дипведомство запускает упрощенную процедуры получения шенгенской визы для российских гостей крупнейшего в Европе рок-фестиваля Sziget, который пройдет с 8 по 15 августа в Будапеште.

Теперь срочные шенгенские визы можно получить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

При предъявлении билетов на фестиваль Sziget виза для россиян будет оформлена в срочном порядке за три рабочих дня вместо стандартных пяти дней, при этом ее цена не будет отличаться от цены обычной визы.

Кроме того, для владельцев билетов с кемпингом при оформлении визы не потребуется дополнительного подтверждения проживания в Венгрии.

Все остальные условия получения шенгенской визы остаются без изменения.

В Москве, Санкт-Петербурге и Казани упрощенной программой получения визы можно воспользоваться в офисах PONY Express – официального сервис-провайдера посольства Венгрии в России.

В Екатеринбурге льготными условиями получения визы можно воспользоваться только при подаче заявления в консульском отделе uенерального консульства.

Венгрия уже третий год подряд предоставляет гостям Sziget визы по упрощенной схеме в рамках соглашения между Россией и ЕС об упрощении визового режима в культурных целях.

"Sziget традиционно является самым популярным и любимым зарубежным фестивалем у российских путешественников. В прошлом году из России на фестиваль приехало более 5 000 зрителей. В этом году мы готовимся встретить еще больше наших гостей на фестивале. На данный момент, по данным предварительных продаж билетов в России, мы ожидаем рост порядка 50%» - сообщил официальный представитель фестиваля Sziget в России Борис Лазарев.

Фестиваль музыки, культуры и искусства Sziget проводится в Венгрии с 1993 года на острове Обуда в Будапеште и является самым продолжительным фестивалем в мире и самым крупнейшем в Европе.

В этом году фестиваль пройдет в 26-й раз и на нем выступят Кендрик Ламар, Gorillaz, Лана Дель Рей, Mumford and Sons, Дуа Липа, Kygo, Arctic Monkeys, Лиам Галлахер, Шон Мендес и многие другие звезды.

Рост интереса российских поклонников музыки к венгерскому фестивалю происходит на фоне увеличения числа российских туристов в Венгрии. По данным пограничной службы страны только за первый квартал Венгрию посетило более 22 тыс. российских туристов, что на 77% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU