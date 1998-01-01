Новости Принимающая испанская компания Terramar Group сообщила российским партнерам о невозможности выполнения обязательств Работавшие с Terramar российские туроператоры уверяют, что проблем у них не возникнет

Испанская принимающая компания Terramar Group оповестила партнеров о невозможности исполнять свои обязательства. «По не зависящим от нас обстоятельствам, в связи с экономическими проблемами, мы не сможем выполнить свои обязательства по данным бронированиям отелей и сервисов. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы решить эту ситуацию, тем не менее просим вас перебронировать данные заявки у других операторов или напрямую в отеле», - говорится в сообщении компании. По информации АТОР, ранее Terramar Group активно работала со многими российскими туроператорами. Однако около года назад появилась информация о финансовых сложностях в компании. Тогда DMC также оповестила партнеров о невозможности исполнять обязательства, отели просили повторную оплату. Позже компания возобновила работу, но растеряла большинство партнеров среди российских туроператоров. В частности, с ней перестал работать туроператор PAC Group и некоторые другие известные туроператоры. Известно, что в последнее время Terramar Group являлась одной из принимающих компаний туроператора «Время Тур». Гендиректор туроператора «Время Тур» Неля Огурцова сообщила, что на клиентах компании ситуация не отразится. «На данный момент, до конца июля все обязательства перед нами выполнены, отели проплачены. Далее все бронирования переоформлены на других поставщиков», - пояснила она. По информации АТОР, ранее Terramar также активно сотрудничала с российскими турагентствами, которые отправляли в компанию бронирования напрямую. Участники рынка не исключают, что агентства и сейчас могли бронировать наземные услуги у Terramar, минуя туроператоров. В этом случае финансовые сложности испанской принимающей компании отразятся на них. На русскоязычной странице Terramar Group в сети «Фейсбук» и на сайте компании между тем пока что сообщений о приостановке деятельности нет. Согласно размещенной на сайте оператора информации, компания была основана в 1998 году, ее офис находится на курорте Ллорет-де-Мар. По имеющейся также информации, в ее руководстве – выходцы из бывшего СССР, компания также активно предлагает недвижимость на испанском побережье. Как говорится в самопрезентации компании, «за плечами у команды, работающей в VIAJES TERRAMAR-TOUR, S.L., многолетний опыт работы в отправляющем и принимающем туризме… Мы подтверждаем Ваши запросы максимально быстро. При этом наш on-line - реальный, он действительно связан с нашими квотами бронирования. …Своевременное и точное выставление проформ и фактур - вот и весь нехитрый секрет работы нашего финансового отдела. Ну а главное наше правило по работе с отправляющим туроператором одно - до заезда группы оплата во всех случаях обязательно должна поступить нам». Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU



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