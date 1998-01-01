Новости Выяснилось, что нужно в полете современным авиапассажирам Авиакомпания Turkish Airlines предоставила нашему порталу любопытные результаты ежегодного исследования предпочтений авиапассажиров из десяти ведущих стран мира Global Aviation Trends

Авиакомпания Turkish Airlines проанализировала результаты проведённого компанией Nielsen ежегодного исследования последних тенденций в предпочтениях пассажиров десяти ключевых рынков мира (Индия, Китай, ОАЭ, ЮАР, Великобритания, США, Япония, Франция, Швеция, Германия). В рамках последнего исследования Turkish Airlines Aviation Trends, ведущая компания в области маркетинговых исследований Nielsen опросила 8150 респондентов в возрасте от 18 лет, которые хотя бы один раз за последние два года совершали авиаперелёт. Выяснилось, что не все, что возможно с точки зрения технологий, востребовано пассажирами. Например, большинство респондентов из Великобритании, США, Японии, Франции, Швеции и Германии выступают против того, чтобы авиакомпании разрешали пользоваться мобильными телефонами во время полёта. «За» выступают от 36% опрошенных в Германии до 48% в Великобритании. По мнению пассажиров, это будет им мешать (США 89% и Япония 93%), а также они не уверены, что постоянно быть на связи во время полёта так уж необходимо (Германия 69%). Однако процент пассажиров, выступающих за разрешение пользоваться мобильными телефонами во время полёта, намного выше в Индии (73%), Китае (70%) и ОАЭ (63%). В среднем «за» высказались 51% всех опрошенных респондентов. Как показал также опрос, комфортабельное размещение, а также бесплатный и быстрый интернет являются наиболее значимыми пожеланиями пассажиров в отношении будущего авиасообщений. Доля выделивших эти показатели значительно выросла по сравнению с предыдущим опросом. Наличие индивидуального места для сна занимает третье место в списке пожеланий к гражданской авиации будущего. В отношении того, чьим рекомендациям можно доверять, пассажиры прежде всего склонны доверять собственному опыту. Именно опору на собственный опыт при выборе авиакомпании считают наиболее надёжной 70% опрошенных, что выше предыдущих показателей. Советы друзей и знакомых (57%), а также сайтов, посвящённых путешествиям (40%), занимают второе и третье место. Значимость этих параметров также стала выше в этом году. В случае отсутствия доступных прямых рейсов для межконтинентального перелёта, на удивление значительный процент пассажиров (36%) предпочтёт вылететь из ближайшего аэропорта и осуществить пересадку в зарубежном аэропорту, чем добираться поездом, автобусом, автомобилем или внутренним рейсом до крупного авиаузла своей страны, из которого осуществляются прямые перелёты (42%). Во Франции число респондентов, предпочитающих вылететь из ближайшего аэропорта и совершить пересадку в крупном хабе за рубежом (43%), даже выше числа респондентов, предпочитающих совершать путешествие из своей страны (32%). Большинство авиапассажиров (69%) предпочитают, чтобы цена уже включала весь набор услуг, а не базовую стоимость. Особенно это характерно для пассажиров из Южной Африки, Швеции и Индии и для все большего числа японцев и американцев. Удобство - основная причина (72%) предпочтения, отдаваемого опции «все включено», особенно в Индии (91%), Китае (78%) и Южной Африке (78%). Во время ожидания выхода на посадку пассажиры придают особую важность своевременному информированию о задержках и их причинах (95%), присутствию представителя авиакомпании в случае задержки (87%), наличию стоек для бесплатной зарядки гаджетов, таких как ноутбук или мобильный телефон (87%). Во время полёта чистота в салоне и в туалетных комнатах является основным пожеланием среди пассажиров всех стран (96%). Дружелюбный, внимательный и доступный персонал (94%), а также качество еды и напитков (94%) следуют сразу за чистотой салона. Касательно ожиданий пассажиров на борту, возможность пить воду является преобладающим пожеланием (90%). Наличие здорового питания также важно (83%). Оба эти требования более значимы для ОАЭ и Индии. По окончании полёта крайне важна надёжная доставка багажа в случае его потери (92%), особенно для Южной Африки (96%), Китая (95%) и ОАЭ (94%). Во время своих предыдущих путешествий пассажиры уделяли наибольшее внимание чистоте в салоне (91%), а также компетентности и отношению персонала (91%). Далее следует достаточная освещённость салона (91%), качество питания (75%) и комфортабельность кресел (72%). /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка